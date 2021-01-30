السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 01:58 م

فعال بنسبة 70 %

مصر تعلن موعد وصول أول دفعات لقاح أسترازينيكا

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، السبت، عن ترقب وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد يوم الأحد.

وكانت هيئة الشراء الموحد المصرية قد أعلنت التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

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وسبق أن قالت أسترازينيكا، إن لقاحها فعال بنسبة 70 في المئة في الوقاية من المرض.


وكانت هيئة الدواء المصرية، تسلمت أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.

وقالت وزير الصحة المصرية ،الدكتورة هالة زايد إن عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون لها أثر مُرتقب في خفض أعداد الوفيات، وسيكون للقاح تأثير على التقليل من أعراض المرض والوقاية من العدوى والحد من انتشارها.


وأكدت هالة زايد أن مصر تعد من أوائل الدول التي استعدت لمواجهة فيروس كورونا، بعد وقت قصير من الإعلان عن اكتشاف الحالات الأولى المصابة بالفيروس، لافتة إلى أنه قد تشكل لدى النظام الصحي المصري الخبرة والمعرفة والمعلومات الخاصة بالتفشي الوبائي.


وقالت زايد في بيانها أمام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري ، الأربعاء، أن اللقاحات سيتم تقديمها من خلال نظام التسجيل الإلكتروني لتحييد العنصر البشري في هذه المرحلة، وضمان حوكمة هذه المنظومة وزيادة الثقة بين الدولة والمواطن.


وفي إطار توصيات منظمة الصحة العالمية من حيث تحديد فئات سيكون لها الأولوية في توفير اللقاح بالنظر إلى محدودية الكميات المبدئية، تضم العاملين في القطاع الطبي، وكبار السن، والحالات الحرجة.


وعرضت زايد جانباً من سير الحملة القومية لإعطاء اللقاح لأولى صفوف الدفاع، وأشارت إلى أن مصر قامت بالتوقيع على عقد شركة أسترازينيكا الخاص بمصنع الشركة الروسية ومعهد سيرم الهندي، ومن المتوقع الحصول على 50 ألف جرعة من الشركة في شهر فبراير.

 

المصدر : سكاي نيوز

 

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