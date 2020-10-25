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الأحد، 25-10-2020 11:26 ص

مفاجأة غير متوقعة.. وفاة متطوع لخوض تجربة لقاح كورونا في البرازيل

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الوكيل الاخباري - فاجأت السلطات الصحية البرازيلية العالم بإعلان وفاة أحد المتطوعين للخضوع للتجربة السريرية الخاصة بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تلقيه جرعة من العلاج الذي تعمل على تطويره جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة " أسترا زينيكا".

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ورغم هذا، أعلنت الجامعة أن التجارب لن تتوقف وأن اختبار اللقاح سيتواصل، مع التأكيد على عدم وجود مخاوف أثناء التجربة السريرية.


ونقلت وكالة "رويترز" إن المتطوع كان جزءاً من مجموعة تلقّى فيها المتطوعون لقاحاً مضاداً للالتهاب السحائي من أجل المقارنة مع تأثير ذلك الخاص بفيروس كورونا.

 

ولفت إلى أن التجربة كانت ستتوقف لو أن سبب الوفاة كان تلقّي لقاح "كوفيد 19". في هذا السياق، ذكرت محطة CNN البرازيل أن المتطوع يبلغ من العمر 28 عاماً.

ويُشار إلى أن عدداً كبيراً من الأبحاث تُجرى حالياً بشأن ابتكار علاج لهذا الوباء العالمي الذي خطف أرواح مئات الآلاف وأدى إلى إصابة ما يزيد على 40 مليون شخص حول العالم. إلا أن أياً منها لم يبلغ مراحله النهائية بعد.

 

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