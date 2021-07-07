ميشوستين يدعو إلى تحقيق ما لا يقل عن 80-90٪ من المناعة الجماعية

الوكيل الإخباري- قال موقع الحكومة الروسية، إن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أوعز بتحديث نموذج تطعيم السكان، من أجل تحقيق ما لا يقل عن 80-90% من المناعة الجماعية.

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وأضاف الموقع، "يجب على وزارة الصحة الروسية وعلى الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريب نادزور"، تحديث النموذج الوبائي-الحسابي، لتطعيم سكان روسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق مستوى مناعة جماعية لا يقل عن 80-90٪ من المناعة الجماعية، وكذلك تطعيم المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أراضي روسيا الاتحادية وإعادة تطعيم السكان، والأخذ بعين الاعتبار مخاطر الطفرات الفيروسية وكافة العوامل الأخرى ذات الصلة".

ويتم التأكيد في الوثيقة، على أنه يجب على الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، تقديم تقديرات الكميات الضرورية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.



وحدد رئيس الحكومة الروسية، الموعد النهائي لتنفيذ هذا الأمر، في 8 يوليو 2021.

المصدر: روسيا اليوم