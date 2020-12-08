هذا ما يحدث بعد أخذ لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- أصبحت بريطانيا اليوم الثلاثاء أول دولة في العالم تبدأ باستخدام لقاح كوفيد-19، الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك على أن يتاح اللقاح في 50 مستشفى في البداية.



وقررت الهيئة الوطنية للصحة، منح الأولوية في التحصين باللقاح لمن تزيد أعمارهم على 80 عاما، والعاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية والعاملين في دور رعاية كبار السن والمقيمين فيها.



وفيما يأتي أجوبة لأبرز تساؤلات من يحصلون على اللقاح:

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ما الذي يحدث عندما يحصل شخص على اللقاح؟



يؤخذ اللقاح، الذي تم تطويره بتكنولوجيا ”آر.إن.ايه“ باستخدام جزء مصنّع من الشفرة الوراثية لفيروس كورونا، بحقنة في الذراع.



ويتم التحصين من خلال جرعتين يفصل بينهما 3 أسابيع، وقد بينت التجارب أنه يوفر حماية بنسبة 95% لمن يحصلون عليه من الإصابة بعدوى كوفيد-19.



وقالت شركة فايزر، إن الآثار الجانبية التي ظهرت على المتطوعين في التجارب كانت بسيطة إلى متوسطة في أغلب الحالات واختفت بسرعة.



وحدثت الأعراض الجانبية الأشد حدة بعد الجرعة الثانية وتمثلت في الشعور بالإرهاق عند 3.8% من المتطوعين، والصداع عند 2% منهم. وقال المتطوعون الأكبر سنا إن الأعراض التي ظهرت عليهم كانت أقل وأخف حدة.

المصدر: إرم







