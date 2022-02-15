‏هولندا تعلن رسميًا رفع جميع قيود كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الهولندية رسمياً إلغاء معظم قيود كورونا في البلاد، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة إرنست كويبرز.

ومن المفترض أن تسري التغييرات التي أُعلن عنها في المؤتمر الصحفي، اعتباراً من صباح الجمعة 18 فبراير / شباط مع رفع أخر القيود في 25 فبراير/شباط.

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“ستفتح البلاد مرة أخرى. كل شيء سيفتح من جديد بخطوات رائعة”، هذه ما قاله إرنست كويبرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بكورونا الليلة.

وأضاف كوبيرو: “لقد ألقى كورونا بظلاله على حياتنا لكننا الآن في مرحلة مختلفة”.



وقال كويبرز: “لقد أصيب عدد أكبر من أي وقت مضى بالعدوى. بعد فترة رفع القيود الأخيرة، استمر عدد الإصابات في الارتفاع ولكن في المستشفيات كان لدينا صورة مختلفة. ما كنا نأمله، تبين أنه صحيح. نحن أكثر مقاومة للفيروس بفضل اللقاحات.”



وستعود كافة القطاعات الثقافية والرياضية والضيافة والتموين إلى عملها بشكل طبيعي مع إلغاء كافة القيود و الالتزام بنصائح عامة وقواعد محددة للفعاليات الكبرى.



وسيتم تطبيق نظام فيروس كورونا (1G) بقبول الأشخاص الذين يبرزون نتيجة اختبار سلبي فقط على الأماكن التي تضم أكثر من 500 شخص مع استبعاد المواقع الخارجية من نظام (1G) الاختبار الإلزامي.

ونتيجة لذلك، يمكن الوصول إلى مباريات كرة القدم والأحداث الخارجية مجاناً. وبناء على ذلك سيتم تعليق العمل بتصريح كورونا نظام (3G) في المطاعم و المقاهي و القطاعات الثقافية.