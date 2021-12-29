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الأربعاء، 29-12-2021 11:37 م

وزير الصحة اللبناني يعلن انتشار متحور أوميكرون في البلاد

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، الأربعاء، انتشار متحور "أوميكرون" في البلاد بسبب نسبة التخالط التي تشهدها.اضافة اعلان


وقال فراس أبيض إن "وزارة الصحة سجلت اليوم 3150 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 26000 فحص PCR"، مبينا أن "الغالبية العظمى من الإصابات تعود لفئة ما دون الـ50 عاما، أما نسبة المصابين غير الملقحين من الإصابات فبلغت 65%".


وأكد أن "نسبة التخالط التي نشهدها أدت إلى انتشار أوميكرون في لبنان، وهناك صرخة من القطاع الطبي تتمحور حول التشدد بتطبيق الإجراءات"، مشيرا إلى أنه "تمت إثارة موضوع الاقفال العام، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص".


وأضاف: "يجب إيلاء الأهمية إلى الصحة، إذ أنه الهم الأساس، وهناك دور مهم للمواطنين بالمحافظة على صحتهم الشخصية، والتأكد من أن المرافق التي يرتادونها تطبق التوصيات".

 




 

 


 

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