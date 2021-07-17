السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 04:04 م

وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الليبي بكورونا

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الوكيل الإخباري- أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم السبت، وفاة النائب الأول لرئيس المجلس، محمد بقي.

وقال المجلس في بيان له، "بقلوب صابرة محتسبة، وببالغ الحزن ننعى المغفور له بإذن الله تعالى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد بقي".

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ووصفه البيان، بأنه "أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في وطننا طيلة عمله بالمجلس".


وفيما لم يكشف "المجلس الأعلى للدولة" سبب وفاة بقي، قالت وسائل إعلام ليبية إنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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