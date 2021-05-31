وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة، و292 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و115 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأشارت الكيلة في التقرير اليومي، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 23، طولكرم 11، طوباس 2، سلفيت 2، بيت لحم 3، قلقيلية 1، الخليل 7، نابلس 5، رام الله والبيرة 2"، وقطاع غزة 246.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت كالتالي: "جنين 11، طولكرم 22، طوباس 0، سلفيت 1، بيت لحم 3، قلقيلية 6، الخليل 2، نابلس 33، رام الله والبيرة 18، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1"، وقطاع غزة 17.



وتم تسجيل حالة وفاة في مدينة طولكرم، وأخرى في قطاع غزة.



وبينت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 23 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 63 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 318,134 بينهم 222,774 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا