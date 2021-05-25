الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصفدي : تهجير الفلسطينيين من بيوتهم سيفجر الاوضاع من جديد

الحكومة تبحث رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر القادم

مفتي القدس يحذر من دعوات متطرفة لهدم الأقصى

بيان صادر عن السفير الامريكي في المملكة

ديوان الخدمة لـ الوكيل : ننتظر صدور جدول التشكيلات والتزام الموظفين بساعات الدوام ضروري

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشعل تويتر

91 مستوطنا يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب الثلاثاء 25/5/2021

أمانة عمّان تنذر 49 منشأة مخالفة

الثلاثاء، 25-05-2021 12:57 م

557 اصابة جديدة

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

طكم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 حالات وفاة و557 اصابة جديدة بـ"كورونا" و522 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، الخليل 1، بيت لحم 1، جنين 1، سلفيت 1"، و5 حالات وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 14، نابلس 36، جنين 16، قلقيلية 3، سلفيت 3، الخليل 13، رام الله والبيرة 20، طوباس 1، بيت لحم 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 448".


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 38، نابلس 23، جنين 20، سلفيت 1، الخليل 25، رام الله والبيرة 23، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 390".


وبينت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 290,505 بينهم 203,161 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_116681491__116681503_065384827

الصحة العالمية : من كل مليون شخص تلقى لقاح استرازينيكا من 4-6 اشخاص ظهرت عليهم اعراض خطيرة

1-1436756

تحذير من 'الفطر الأصفر'.. يدمر الأعضاء الداخلية للجسم

60acc40c4236041eae358864

روسيا تؤيد إزالة الحماية عن براءات اختراع اللقاحات

طكم

45 وفاة جديدة بكورونا في مصر

_110538343_92a6aa44-a1f0-4ecb-b093-4ec348d2dc0d

تفعل خدمة ديليفري للتطعيم ضد كورونا في مصر

بحرين

البحرين تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا مع ارتفاع الإصابات

أخبار متعلقة
الفا

7 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

من

7 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

حج

وفاتان و224 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

15

15 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وفيات

9 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

كوز

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين