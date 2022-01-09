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الأحد، 09-01-2022 10:44 ص

30371 اصابة جديدة بكورونا في المكسيك

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة المكسيكية بأنها سجلت 30371 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مما يعد عددا قياسيا للإصابات اليومية في هذه البلاد منذ بداية الجائحة.

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وذكرت الوزارة أن آخر أكبر عدد من الإصابات اليومية والذي بلغ نحو 29 ألف حالة تم تسجيله في 18 أغسطس الماضي.


وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في هذا البلد منذ بداية الجائحة 4,1 حالة. وتوفي من المرض أكثر من 300 ألف شخص، بمن فيهم 202 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.


وترصد السلطات المكسيكية زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بكورونا منذ بداية العام الجاري. وابتداء من 5 يناير الجاري تسجل يوميا أكثر من 20 ألف إصابة مؤكدة. ويقول الخبراء إن سبب هذه الزيادة يعود إلى انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

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