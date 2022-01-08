3068 اصابة جديدة بكورونا في السعودية

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل تراجع في عدد إصابات فيروس كورونا الجديدة في المملكة السعودية بعد القفزة التي شهدها يوم الخميس.

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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3068 حالة إصابة جديدة، منها 134 حالة حرجة، و793 حالة تعاف وحالتا وفاة.



وبذلك يرتفع الإجمالي في المملكة السعودية إلى 575293 حالة إصابة، و8892 حالة وفاة، و545771 حالة تعافي.



ولم تسجل السعودية، التي تعد 34 مليون نسمة، أكثر من 100 حالة يوميا لثلاثة أشهر، بين منتصف سبتمبر ومنتصف ديسمبر الماضي، قبل أن تزداد الأعداد بوتيرة متسارعة بدءا من 19 ديسمبر.



وسجلت المملكة السعودية أول حالة مؤكدة بالمتحورة اوميكرون شديد العدوى في 1 ديسمبر.

روسيا اليوم