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السبت، 08-01-2022 03:24 م

الإمارات تسجل أكثر من 2600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 2655 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، وذلك بعد إجرائها أكثر من 388 ألف اختبار ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

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وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أنها سجلت 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تعافى 1034 مصابا بفيروس كورونا.


‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص في الإمارات من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع حاليا للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك ارتفع إجمالي عدد  الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية تفشي الوباء 782866 حالة، وبلغ مجموع حالات الشفاء 752120 حالة.

 

روسيا اليوم

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