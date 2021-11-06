4 وفيات و115 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات، و115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و424 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الأربع سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفيات في محافظات الضفة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 7، أريحا والأغوار 2، الخليل 7، سلفيت 1، رام الله والبيرة 8، قلقيلية 1، جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، قطاع غزة 82، لافتة إلى أنه تم إجراء 1387 فحصا.



وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 12، أريحا والأغوار 6، الخليل 37، رام الله والبيرة 19، قلقيلية 2، جنين 20، طولكرم 3، نابلس 11، ضواحي القدس 7، طوباس 7، قطاع غزة 300.



وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يتعلق بعدد جرعات التطعيم التي تم إعطاؤها للمطعمين، أكدت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 2,677,972 جرعة، بينها 1,949,706 في الضفة، و728,266 في قطاع غزة.



وفا