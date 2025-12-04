أفضل 4 سيرومات لعلاج انتفاخات تحت العين

الوكيل الإخباري- تُعد الانتفاخات تحت العين من المشكلات الجمالية الشائعة لدى النساء، وتنتج عن عوامل مثل قلة النوم، التوتر، والنظام الغذائي. وفيما يلي أبرز السيرومات الفعّالة لمعالجتها:

اضافة اعلان



Multi-Peptide Eye Serum – The Ordinary

سيروم مائي يحتوي على مزيج من الببتيدات لمعالجة التجاعيد والهالات السوداء والانتفاخات، ويجعل منطقة العين أكثر نعومة.

Hyalu B5 – La Roche-Posay

يقلّل الانتفاخات ويعزز ترطيب البشرة بسرعة، ويخفف التجاعيد بفضل حمض الهيالورونيك وفيتامين B5، مع نتائج تظهر خلال 4 ساعات.

Jet Lag – Summer Fridays

يعالج علامات الإرهاق حول العينين، يرطب البشرة، يقلل الخطوط الرفيعة، ويشد المنطقة بفضل الجلسرين، السيراميدات، والريتينويد.

The Lifting Eye Serum – La Mer

سيروم فاخر يعمل على شدّ ورفع منطقة العين، تقليل الانتفاخات والهالات السوداء، وتحسين مظهر التجاعيد، ويُشبَّه تأثيره أحيانًا بالبوتوكس.