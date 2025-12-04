الخميس 2025-12-04 04:59 م

أفضل 4 سيرومات لعلاج انتفاخات تحت العين

لا
تعبيرية
الخميس، 04-12-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   تُعد الانتفاخات تحت العين من المشكلات الجمالية الشائعة لدى النساء، وتنتج عن عوامل مثل قلة النوم، التوتر، والنظام الغذائي. وفيما يلي أبرز السيرومات الفعّالة لمعالجتها:

اضافة اعلان


Multi-Peptide Eye Serum – The Ordinary
سيروم مائي يحتوي على مزيج من الببتيدات لمعالجة التجاعيد والهالات السوداء والانتفاخات، ويجعل منطقة العين أكثر نعومة.
Hyalu B5 – La Roche-Posay
يقلّل الانتفاخات ويعزز ترطيب البشرة بسرعة، ويخفف التجاعيد بفضل حمض الهيالورونيك وفيتامين B5، مع نتائج تظهر خلال 4 ساعات.
Jet Lag – Summer Fridays
يعالج علامات الإرهاق حول العينين، يرطب البشرة، يقلل الخطوط الرفيعة، ويشد المنطقة بفضل الجلسرين، السيراميدات، والريتينويد.
The Lifting Eye Serum – La Mer
سيروم فاخر يعمل على شدّ ورفع منطقة العين، تقليل الانتفاخات والهالات السوداء، وتحسين مظهر التجاعيد، ويُشبَّه تأثيره أحيانًا بالبوتوكس.

 

فوشيا 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية وزير المياه: مخزون السدود حاليا لا يتجاوز 46 مليون م3

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111"

شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار الشركات شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

ياسر أبو شباب

فلسطين إعلام إسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين برفح

78

فيديو منوع تورم القدمين إنذار خطير !

يث

فيديو منوع الفنان وائل شرف يكشف: في دور جديد قريبًا… مشابه أو لا لدور العقيد معتز في باب الحارة؟ ما بنعرف!

قيبث

فيديو منوع نسرٌ لافتٌ للأنظار بسبب كِبَر حجمه 😳

رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يرعى إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الملكية لتمكين وتفعيل القطاع التعاوني



 
 





الأكثر مشاهدة