أفضل 4 سيرومات لعلاج انتفاخات تحت العين

Multi-Peptide Eye Serum – The Ordinary
سيروم مائي يحتوي على مزيج من الببتيدات لمعالجة التجاعيد والهالات السوداء والانتفاخات، ويجعل منطقة العين أكثر نعومة.
Hyalu B5 – La Roche-Posay
يقلّل الانتفاخات ويعزز ترطيب البشرة بسرعة، ويخفف التجاعيد بفضل حمض الهيالورونيك وفيتامين B5، مع نتائج تظهر خلال 4 ساعات.
Jet Lag – Summer Fridays
يعالج علامات الإرهاق حول العينين، يرطب البشرة، يقلل الخطوط الرفيعة، ويشد المنطقة بفضل الجلسرين، السيراميدات، والريتينويد.
The Lifting Eye Serum – La Mer
سيروم فاخر يعمل على شدّ ورفع منطقة العين، تقليل الانتفاخات والهالات السوداء، وتحسين مظهر التجاعيد، ويُشبَّه تأثيره أحيانًا بالبوتوكس.
