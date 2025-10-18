ضار للبشرة.. أطباء الجلد يحذرون من خلط هذين المكونين

يوصى باستخدام الريتينول ليالي محددة (4–5 مرات أسبوعياً)، وتخصيص الليالي الأخرى لأحماض الفاكهة، وتجنب استخدامهما معًا.
كما يُنصح بعدم خلط:
الفيتامين C مع الأحماض (AHA أو BHA).
الريتينول مع علاجات حب الشباب أو المقشرات القوية.
مستحضرات التقشير مع أمصال إزالة البقع الداكنة.
العنوان المقترح:
🧴⚠️ احذروا هذه الخلطات: مكونات لا يجب استخدامها معًا في روتين العناية بالبشرة
