السبت 2025-10-18 05:06 م
 

ضار للبشرة.. أطباء الجلد يحذرون من خلط هذين المكونين

السبت، 18-10-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-   يحذر أطباء الجلد من خلط مكونَي الريتينول وأحماض ألفا هيدروكسي (AHA) مثل حمض الغليكوليك واللاكتيك، في نفس الروتين الليلي للعناية بالبشرة، لما لذلك من تأثيرات سلبية مثل التحسس الشديد والجفاف والاحمرار.

يوصى باستخدام الريتينول ليالي محددة (4–5 مرات أسبوعياً)، وتخصيص الليالي الأخرى لأحماض الفاكهة، وتجنب استخدامهما معًا.


كما يُنصح بعدم خلط:
الفيتامين C مع الأحماض (AHA أو BHA).
الريتينول مع علاجات حب الشباب أو المقشرات القوية.
مستحضرات التقشير مع أمصال إزالة البقع الداكنة.


