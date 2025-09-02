من الصيف إلى الخريف: ألوان شعر دافئة

الوكيل الإخباري- مع نهاية الصيف وبداية الخريف، حان الوقت لإضفاء لمسة دافئة على إطلالتكِ، وتحديث لون شعركِ بما يعكس أجواء الموسم. إليكِ أبرز 9 ألوان شعر لخريف 2026، اختارها خبراء صبغات المشاهير، لتنتقلي بسلاسة من وهج الصيف إلى دفء الخريف:



🌰 1. العسلي الفاخر

يمزج بين الأشقر الزبداني والبيج الذهبي مع لمسة كراميل، ويمنح شعركِ إشراقة طبيعية بفضل تقنية الـ«بالياج».



🍫 2. البني البندقي

لون دافئ وغني يجمع بين الكستناء والإسبريسو، يعزز ملامح الوجه بلمعة خفيفة دون تباين حاد.



🔥 3. البني النحاسي

لون ترابي مع خصل نحاسية، مثالي لأجواء الخريف، يناسب مختلف ألوان البشرة ويمنح حيوية طبيعية.



🌸 4. البني الوردي

لون عصري بلمسات وردية معدنية تضيف نعومة وتألقًا دون أن يتحول الشعر للأشقر.



☕ 5. ذوبان الكراميل

انتقال سلس من درجات الصيف الفاتحة إلى توفي وموكا دافئة، مثالي لجذور ناعمة ومظهر طبيعي.



🍯 6. بالياج عسلي

تدرجات عسلية دافئة تمنح الشعر عمقًا ووهجًا ناعمًا دون مبالغة، بتقنية بالياج يدوية متقنة.



🍂 7. النحاسي الدافئ

لون حيوي متعدد الأبعاد، يُفضّل تحديده بدقة بحسب لون بشرتكِ وعينيكِ للحصول على تناسق مثالي.



🟤 8. الموكا

بني عميق يشبه لون قهوة الموكا، أنيق وكلاسيكي، يمنح الشعر لمعانًا وأبعادًا طبيعية.



🌾 9. التوفي

لون ذهبي بين البني والأشقر، مناسب لمن ترغب بإطلالة خريفية ناعمة، دون درجات نحاسية زائدة.



💡 نصائح للحفاظ على لون شعركِ في الخريف:

استخدمي ماسكات ترطيب أسبوعية بعد صيف مليء بالجفاف.

قللي استخدام أدوات التصفيف الحرارية.

اغسلي شعركِ بمعدل أقل، مع شامبو وبلسم مخصصين للشعر المصبوغ.

لا تنسي قص الأطراف للحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.

