وصفات طبيعية فعالة لتقليل المسام الواسعة وتنظيف البشرة بعمق

🌿 1. بخار الماء مع الليمون
الطريقة: اغلي ماء، أضيفي شرائح ليمون، ثم عرضي وجهك للبخار 5 دقائق مع تغطية الرأس بمنشفة.
الفائدة: يفتح المسام وينظفها من الشوائب والدهون المتراكمة.
🧴 2. ماسك الطين الأخضر + ماء الورد
الطريقة: امزجي ملعقتين من الطين الأخضر مع ماء الورد حتى يصبح القوام كالعجينة، ضعيه على وجهك حتى يجف، ثم اغسليه.
الفائدة: يمتص الدهون الزائدة ويقلل انسداد المسام.
🍎 3. تونر خل التفاح الطبيعي
الطريقة: اخلطي ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب ماء بارد، ومرريه على وجهك بقطنة بعد الغسيل.
الفائدة: يوازن حموضة البشرة ويساعد على شد المسام.
🍯 4. ماسك بياض البيض والعسل
الطريقة: اخفقي بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من العسل، ضعيه على الوجه حتى يجف، ثم اغسليه بماء فاتر.
الفائدة: يشد البشرة وينظفها بعمق.
🌱 5. جل الألوفيرا المبرد
الطريقة: ضعي طبقة من جل الألوفيرا الطازج المبرد على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه.
الفائدة: يرطب البشرة، يقلل مظهر المسام، ويمنح نضارة.
💡 نصيحة إضافية: استخدمي هذه الوصفات بانتظام (2–3 مرات أسبوعيًا) لتحصلي على أفضل النتائج، وداومي على تنظيف بشرتك بلطف لحماية الحاجز الطبيعي لها.
