وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن الداكنة

الوكيل الإخباري- تعاني بعض النساء من اسمرار منطقة الذقن لأسباب متعددة، منها فرط التصبغ، أو التعرض المفرط لأشعة الشمس، أو استخدام بعض الأدوية، وهو ما يمكن التعامل معه بوصفات طبيعية آمنة وفعالة، بحسب موقع "Skinkraft".

اضافة اعلان



أبرز الوصفات الطبيعية لتفتيح الذقن:

🔹 قناع الشوفان والطماطم

امزجي دقيق الشوفان مع لب الطماطم وزيت الزيتون، ثم دلّكي منطقة الذقن بلطف بحركات دائرية، ما يساعد في تقشير الجلد وتفتيحه تدريجياً.

🔹 عصير الليمون والعسل

افركي نصف ليمونة على الذقن لمدة 10-15 دقيقة، أو امزجي عصير الليمون مع القليل من العسل وضعيه ليلاً على المنطقة الداكنة، ثم اغسليه صباحًا. يمكن أيضًا خلط عصير الليمون مع الخيار المبشور لتفتيح البقع.

🔹 شرائح البطاطس النيئة

افركي نصف حبة بطاطس على الذقن بحركات دائرية لمدة 20 دقيقة. البطاطس تحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد في تبييض البشرة، وتناسب هذه الوصفة البشرة الحساسة.

🔹 قناع البابايا وماء الورد

اهرسي شرائح من البابايا النيئة واخلطيها مع ماء الورد حتى تتكون عجينة، ضعيها على الذقن لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد. البابايا غنية بفيتامينات A وC المفيدة لتفتيح البشرة.



📝 نصيحة: يفضل إجراء اختبار على جزء صغير من الجلد قبل استخدام أي وصفة طبيعية لتجنب التحسس، وتطبيق واقي الشمس باستمرار لحماية البشرة من التصبغ.