وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن الداكنة

أبرز الوصفات الطبيعية لتفتيح الذقن:
🔹 قناع الشوفان والطماطم
امزجي دقيق الشوفان مع لب الطماطم وزيت الزيتون، ثم دلّكي منطقة الذقن بلطف بحركات دائرية، ما يساعد في تقشير الجلد وتفتيحه تدريجياً.
🔹 عصير الليمون والعسل
افركي نصف ليمونة على الذقن لمدة 10-15 دقيقة، أو امزجي عصير الليمون مع القليل من العسل وضعيه ليلاً على المنطقة الداكنة، ثم اغسليه صباحًا. يمكن أيضًا خلط عصير الليمون مع الخيار المبشور لتفتيح البقع.
🔹 شرائح البطاطس النيئة
افركي نصف حبة بطاطس على الذقن بحركات دائرية لمدة 20 دقيقة. البطاطس تحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد في تبييض البشرة، وتناسب هذه الوصفة البشرة الحساسة.
🔹 قناع البابايا وماء الورد
اهرسي شرائح من البابايا النيئة واخلطيها مع ماء الورد حتى تتكون عجينة، ضعيها على الذقن لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليها بالماء البارد. البابايا غنية بفيتامينات A وC المفيدة لتفتيح البشرة.
📝 نصيحة: يفضل إجراء اختبار على جزء صغير من الجلد قبل استخدام أي وصفة طبيعية لتجنب التحسس، وتطبيق واقي الشمس باستمرار لحماية البشرة من التصبغ.
-
أخبار متعلقة
-
وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقتها
-
أفضل نوع لأحمر الخدود حسب بشرتك: بودرة أم كريمي أم سائل؟
-
4 خطوات لحفل زفاف سعيد وهادئ
-
5 تصاميم جينز تمنحك إطلالات أنيقة ومريحة
-
كيف تعيدين كثافة شعركِ دون علاجات هرمونية؟
-
اختاري لون شعرك من صيحات خريف 2025
-
بديل آمن للكونسيلر... اصنعيه بنفسك!
-
ودّعي الجلد الميت بـ 3 وصفات طبيعية فعالة