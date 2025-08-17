تعلّمي سر المكياج المتوهّج لإطلالة طبيعية آسرة

✨ الخطوات الأساسية لمكياج متوهّج طبيعي:
🌿 1. تحضير البشرة
التنظيف + الترطيب + واقي الشمس
منتج مقترح:
☀️ Hello Sunshine Invisible Sunscreen SPF 50 – IT Cosmetics
➤ يعمل كواقي شمس وبرايمر في آنٍ واحد. تركيبة خفيفة غير لامعة ولا تتقشر.
💧 2. برايمر مضيء
الخطوة الأساسية لسطح ناعم ومشرق.
منتج مقترح:
✨ Plump Right Back + Serum – NYX
➤ غني بفيتامينات وإلكتروليتات، يمنح ترطيبًا ولمعانًا دون دهون.
🪞 3. كريم الأساس والكونسيلر
اختاري تركيبة خفيفة بإشراقة طبيعية.
منتجات مقترحة:
✔️ Luminous Silk Foundation – Giorgio Armani
✔️ Luminous Silk Concealer – Giorgio Armani
➤ تغطية قابلة للبناء مع توهج صحي.
🔆 4. هايلايتر وبرونزر طبيعي
لإشراقة خفيفة ودافئة دون لمعان زائد.
منتجات مقترحة:
🌟 Lummi Glotion – L'Oréal Paris (كـ هايلايتر أو برايمر)
☀️ Luminous Silk Liquid Bronzer – Armani
🌀 Wonder Stick – NYX (هايلايتر وكونتور معًا)
🌸 5. أحمر خدود بلمعة ناعمة
اختاري قوامًا كريمياً أو سائلاً.
منتجات مقترحة:
🌺 Le Lumi Liquid Blush – L'Oréal Paris
🌞 Glow with Confidence Sun Cream Blush – IT Cosmetics
➤ لمسة دافئة وإشراقة صحية.
👁️ 6. ظلال عيون كريمية + ماسكارا طبيعية
لمظهر ناعم ولامع.
منتجات مقترحة:
✏️ Paradise Le Shadow Sticks – L'Oréal (Twinkly Rose, Magnetic Bronze)
✒️ Vivid Rich Eyeliner – NYX (درجات بنية دافئة)
👁 ماسكارا بنية داكنة بدل السوداء لإطلالة خفيفة
💋 7. شفاه مرطبة ولامعة
استبدلي أحمر الشفاه المطفى بلمعان طبيعي.
منتجات مقترحة:
✏️ Line Loud Lip Liner – NYX (نيود أو وردي)
🍬 Candy Glaze Lip Gloss Stick – YSL Beauty
➤ ترطيب ولمعان يدومان.
🌬 8. رذاذ تثبيت بلمسة ندية
ثبّتي المكياج دون فقدان التوهج.
منتجات مقترحة:
💦 Infallible Setting Spray – L’Oréal Paris
💧 All-Nighter Hyaluronic Acid Dewy Spray – Urban Decay
✅ نصائح إضافية:
نظّفي الأدوات (مثل فرش المكياج والإسفنجة) بانتظام للحفاظ على نقاء الإطلالة.
استخدمي إضاءة طبيعية عند وضع المكياج لتحصلي على أفضل نتيجة.
جرّبي حفظ بعض المنتجات في الثلاجة (مثل الهايلايتر السائل أو الرذاذ) لانتعاش فوري في الصيف.
-
