"المتقاعدين العسكريين" تسيّر الرحلة الثالثة للعمرة

وأكد الرقاد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على رعاية منتسبيها وتقدير تضحياتهم في خدمة الوطن، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اللذين يوليان المتقاعدين العسكريين مكانة رفيعة تقديرا لخدماتهم الجليلة.
وأوصى المعتمرين بالتحلي بروح الانضباط والالتزام والأخلاق الإسلامية، ليكونوا خير سفراء لوطنهم في الديار المقدسة، داعيا إياهم إلى اغتنام هذه الرحلة المباركة في الطاعة والتقرب إلى الله، والعودة سالمين إلى أرض الوطن.
