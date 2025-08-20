"المتقاعدين العسكريين" تسيّر الرحلة الثالثة للعمرة

الوكيل الإخباري- ودع مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، اليوم الأربعاء، البعثة الثالثة المتوجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة لعام 2025، بمشاركة 200 متقاعد من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وأكد الرقاد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على رعاية منتسبيها وتقدير تضحياتهم في خدمة الوطن، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اللذين يوليان المتقاعدين العسكريين مكانة رفيعة تقديرا لخدماتهم الجليلة.