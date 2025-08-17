الأحد 2025-08-17 04:43 م
 

أفضل منتجات التجميل لروتين صيفي ينعش بشرتك

ير
تعبيرية
 
الأحد، 17-08-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-   مع حلول فصل الصيف، تشعر الكثيرات بعدم الراحة بسبب الحرارة الشديدة، التي تؤثر في أجسامهن وبشرتهن. وتزيد حرارة الصيف مشاكل البشرة، فإذا كنتِ تشعرين بالفعل بآثار المناخ الحار، فإننا نقدم لك أحدث تشكيلة من مستحضرات التجميل المُنعشة، التي تعدكِ بتخفيف الشعور بالحر.

💧 1. بخاخ الوجه
Mario Badescu - Cooling Face Mist
يحتوي على: خلاصة الصبار + الخيار + الشاي الأخضر
يرطب، يهدئ، ويثبت المكياج
يُحفظ في الثلاجة لمزيد من الانتعاش

❄️ 2. بكرة اليشم للوجه
Herbivore Botanicals - Jade Roller
تحفّز الدورة الدموية
تقلل الانتفاخ وتنعش الوجه صباحاً

👁️ 3. ماسك العين الذهبي
Wander Beauty - Baggage Claim Gold Eye Masks
مثالي للهالات السوداء والانتفاخ
ضعيه بارداً لمزيد من الفعالية

👄 4. مرطب الشفاه بالنعناع
Burt's Bees - Cooling Peppermint Lip Balm
ينعش ويرطّب بعمق
مثالي لأيام الشمس

🍉 5. صبغة الشفاه والوجه الهلامية
Milk Makeup - Cooling Water pH Jelly
ملمس جل بارد
يتفاعل مع درجة حموضة بشرتك ليمنحك لوناً طبيعياً

✨ 6. هايلايتر لمسة جليدية
Fenty Beauty - Killawatt Freestyle Highlighter
ضعيه بارداً ليمنحك توهج صيفي منعش
لمسة ندية ومشرقة

🥒 7. قناع جل الخيار
Peter Thomas Roth - Cucumber Gel Mask
يُبرد البشرة ويغلق المسام
مثالي لتقليل الالتهاب بعد التعرض للشمس

💦 8. مرطب جل مُبرد
Clinique - Surge™ Cooling Hydrator
يرطّب ويهدئ
يحافظ على رطوبة البشرة طوال اليوم

 
 
