أفضل منتجات التجميل لروتين صيفي ينعش بشرتك

Mario Badescu - Cooling Face Mist
يحتوي على: خلاصة الصبار + الخيار + الشاي الأخضر
يرطب، يهدئ، ويثبت المكياج
يُحفظ في الثلاجة لمزيد من الانتعاش
❄️ 2. بكرة اليشم للوجه
Herbivore Botanicals - Jade Roller
تحفّز الدورة الدموية
تقلل الانتفاخ وتنعش الوجه صباحاً
👁️ 3. ماسك العين الذهبي
Wander Beauty - Baggage Claim Gold Eye Masks
مثالي للهالات السوداء والانتفاخ
ضعيه بارداً لمزيد من الفعالية
👄 4. مرطب الشفاه بالنعناع
Burt's Bees - Cooling Peppermint Lip Balm
ينعش ويرطّب بعمق
مثالي لأيام الشمس
🍉 5. صبغة الشفاه والوجه الهلامية
Milk Makeup - Cooling Water pH Jelly
ملمس جل بارد
يتفاعل مع درجة حموضة بشرتك ليمنحك لوناً طبيعياً
✨ 6. هايلايتر لمسة جليدية
Fenty Beauty - Killawatt Freestyle Highlighter
ضعيه بارداً ليمنحك توهج صيفي منعش
لمسة ندية ومشرقة
🥒 7. قناع جل الخيار
Peter Thomas Roth - Cucumber Gel Mask
يُبرد البشرة ويغلق المسام
مثالي لتقليل الالتهاب بعد التعرض للشمس
💦 8. مرطب جل مُبرد
Clinique - Surge™ Cooling Hydrator
يرطّب ويهدئ
يحافظ على رطوبة البشرة طوال اليوم
