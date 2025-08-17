صابون الكركم.. 8 فوائد مذهلة لبشرة أكثر إشراقاً وجمالاً

يقلّل الالتهابات الجلدية
بفضل خصائص الكركمين المضادة للالتهاب (مثل حالات الصدفية).
يحتوي على مضادات أكسدة
تحمي البشرة من التلف وتقلل من فرط التصبغ.
يعالج حب الشباب والبكتيريا الجلدية
بخصائصه المضادة للبكتيريا، خاصة المكورات العنقودية.
يعزز إشراقة البشرة
بفضل تحفيزه لإنتاج حمض الهيالورونيك.
يساعد في ترميم البشرة التالفة
يعزّز التئام الجروح ويقلل الندوب بفضل تحفيز الكولاجين.
يرطّب البشرة الجافة والمتهيجة
مفيد لحالات مثل الإكزيما.
يوحّد لون البشرة
يخفف من البقع الداكنة وفرط التصبغ.
يقلل من علامات الشيخوخة
يحارب الشيخوخة المبكرة الناتجة عن أشعة الشمس.
