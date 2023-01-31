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الثلاثاء، 31-01-2023 03:20 م

أخطاء جمالية متكررة.. ترتكبها النساء

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الوكيل الاخباري - هناك بعض الأخطاء الجمالية المتكررة التي يمكن أن ترتكبها السيدات، دون أن يعلمن أنها أخطاء قد تضرهن بالدرجة الأولى وننصحهن بتجنبها، ومن أبرزها:

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- تنظيف الأسنان بعد احتساء القهوة مباشرة:

من المهم عدم القيام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول أطعمة أو مشروبات فيها سكر، مثل: القهوة والعصير والصودا، فالحمض الموجود بالسكر يساهم في تآكل الغلاف الخارجي للأسنان، فعند تنظيف الأسنان بعد تناول طعام أو شراب حمضي، ستساهم عملية التنظيف في إزالة طبقة المينا وتآكلها، لذا ينصح باستخدام المضمضة، والانتظار ساعة قبل تنظيف الأسنان.

 

- السباحة بشعر جاف:

لا تلتزم العديدات من السيدات بتغطية شعورهن عند السباحة، خاصة في مسابح النوادي الرياضية والفنادق، فإذا كان الشعر جافاً عند ملامسته للماء الذي يحتوي على مواد كيميائية، فستعرضين شعرك للتلف مرة تلو أخرى، بسبب امتصاص مياه حمام السباحة، لذا من الأفضل بلُّ الشعر بماء عادي، حتى يوقف امتصاص الشعر لمياه حمام السباحة، ويفضل أيضاً غسل الشعر بعد الانتهاء من ممارسة السباحة فوراً باستخدام الشامبو الخاص بك.

 

 

- غسل الشعر بالشامبو كثيراً:

بالنظر لاحتوائه على عناصر كيميائية، معروف أن الشامبو يجرد الشعر من الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، فإذا كنت تغسلين شعرك بصورة مستمرة، فسيبدو شعرك جافاً وباهتاً. وإذا كان شعرك أملس فيمكن غسله بالشامبو يومياً. وإذا كان مجعداً فيمكن غسله كل ثلاثة أيام، أما الشعر الخشن فيغسل مرتين على الأكثر شهرياً.

 

 

- استخدام مزيل العرق:

كلنا نستخدم مزيل العرق، خاصة في فصل الصيف الحار، لنقوم بتغطية العرق ورائحته. لكن الأهم من استخدام مزيل العرق هو استخدام مضادات العرق التي تعد خياراً أفضل، حيث تمنع التعرق عن طريق إغلاق الغدد العرقية.

وبعض منتجات منع التعرق تستخدم في الليل، وتجب إعادة استخدامها مرة أخرى في الصباح على جلد جاف، لذلك عليك قراءة الإرشادات جيداً قبل الاستخدام. وإذا كنت تعانين فرط تعرق اليدين فيمكنك أيضاً استخدام مضاد التعرق على هذه المنطقة أيضاً.

 

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