أسباب تجعل تجديل شعركِ وسيلة مثالية للحفاظ عليه

الوكيل الاخباري - جدائل الشعر من أكثر التسريحات العصرية في الفترة الحالية، حيث تمنحكِ مظهراً جمالياً مميزاً وأنيقاً ومناسباً على مدار اليوم، ليس هذا فقط، بل يعد تجديل أو تضفير الخصلات من أكثر التصفيفات الصحية لشعركِ.

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لماذا يساعدكِ التجديل على الوصول إلى شعر صحي ولامع وكثيف؟ تابعي معنا لتعرفي المزيد عن فوائد تجديل الشعر.









أسباب تجعل تجديل الشعر وسيلة مثالية للحفاظ عليه



1 . تجنب تكسر الشعر

يعد تجديل الشعر ممارسة وقائية جيدة يمكن أن تنقذ شعركِ من أي تكسر، لأنه يقوي الشعر هيكليا. يمكن أن تعمل الجدولة المربوطة بشكل فضفاض جنباً إلى جنب مع العملية الطبيعية لجسمك لتعزيز نمو الشعر.



2 . تجنب الاحتكاك أثناء النوم

يمكن أن يكون لتجديل شعركِ قبل الذهاب إلى الفراش نتائج رائعة، إذ يقلل من الاحتكاك بين الشعر المربوط وغطاء الوسادة.



3 . الحفظ على تغذية شعرك

التجديل يساعد على حبس الرطوبة في الشعر، والحفاظ على ترطيبه وتغذيته، لذا يمكنكِ حتى دهن الشعر بزيت مغذي قبل تجديل الشعر للحصول على تغذية أعمق.



4 . منع التجعد

أحيانا يفسد الشعر المجعد مظهركِ ومزاجكِ أيضاً، إذا لم يكن في أفضل حالاته، لذلك يمكن للتجديل تجنب هذه المشكلة، لأنه يحافظ على الشعر في تصفيفه مُحكمة مما يقلل من الهيشان، بالإضافة إلى التغذية المضافة والقدرة على إحكام الرطوبة داخل الشعر للحفاظ عليه.



5 . إبقاء الأطراف المنقسمة بعيدة

يمكن لتضفير شعركِ قبل الخروج حمايته من التلف الناجم عن الشمس والتلوث الجيد، مع التعرض الأقل لهذه العناصر المسببة للإجهاد، يميل شعركِ إلى البقاء محمياً من النهايات المنقسمة والجفاف الناتج.





لكن ضعي في اعتباركِ ما يلي:



في حين أن التجديل يمكن أن يكون إجراء وقائياً رائعاً لشعركِ، فإنه يوصى دائماً بعدم إبقاء الشعر مربوطاً لأكثر من 7 إلى 8 ساعات في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يحذر الأطباء والخبراء من ربط الشعر في الضفائر الضيقة، لأن القيام بذلك يمكن أن يضع ضغطاً على بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر.



وعلى الرغم من أن التجديل مفيد للشعر، تجنبي أي أنماط تجديل ضيقة لأنها تجهد جذور الشعر، ويمكن أن يؤدي صنع الضفائر الصغيرة إلى حكة في الشعر وتلف لجذع الشعر.



أفضل طريقة هي الاستمرار في تغيير تسريحات الشعر، وبالتالي من المهم ربط الضفائر بشكل مريح، والتأكد من عدم وجود ضغط محدد على جذور الشعر، إلى جانب تجديل الشعر، من المهم أيضاً تغذية الشعر واتباع نظام العناية بالشعر بانتظام تحت إشراف طبيب الجلد لتعزيز نمو الشعر.

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