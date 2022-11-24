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الخميس، 24-11-2022 11:28 ص

أكزيما الوجه هل يمكن معالجتها بالوصفات الطبيعية؟

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يظهر طفح الأكزيما في أي مكان على الجسم. لكنها يمكن أن تكون مزعجة ومؤلمة ومثيرة للحكة بشكل خاص عندما تظهر على الوجه. هذا لأن بشرة الوجه حساسة بشكل خاص. يمكن أن تظهر أكزيما الوجه من تلقاء نفسها أو جنبًا إلى جنب مع الأكزيما على الجسم.

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أعراض أكزيما الوجه

على الرغم من اختلاف أنواع الأكزيما قليلاً ، إلا أن جميع أنواع الأكزيما لها أعراض متشابهة ، بما في ذلك:

احمرار / بقع


الحكة التي تكون شديدة في بعض الأحيان


حرقان


الجفاف والتقشر


جلد خشن أو منتفخ


تورم الجفون


بثور صغيرة


تشقق الجلد الذي قد ينزف في الحالات الشديدة


بعض الوصفات الطبيعية يمكنها معالجة اكزيما الوجه في بعض الحالات وحتى التخفيف من أعراض الاكزيما كالحكة والالتهاب وغيرهما.

علاج اكزيما الوجه بجوز الهند

يتم استخدام جوز الهند كمرطب طبيعي، فإن القدرات المضادة للبكتيريا لزيت جوز الهند يمكن أن تقلل من البكتيريا العنقودية على الجلد ، مما يساعد على منع العدوى. هذا مهم للأشخاص المصابين بالأكزيما لأن بقع الجلد الملتهبة التي قد تتشقق وتتسرب مما يسمح للبكتيريا بالدخول.


عند وضعه على بشرتك ، اختاري زيت جوز الهند البكر أو المعصور على البارد والذي تتم معالجته بدون مواد كيميائية.

علاج اكزيما الوجه بزيت دوار الشمس

يتم استخراج زيت دوار الشمس من بذور عباد الشمس. أظهرت الأبحاث أنه يحمي الطبقة الخارجية للبشرة ، مما يساعد في الحفاظ على الرطوبة والبكتيريا. كما يعمل زيت دوار على ترطيب البشرة وقد يخفف الحكة والالتهابات.


يمكن وضع زيت دوار الشمس ، غير مخفف ، مباشرة على الجلد ، ويفضل بعد الاستحمام بينما لا يزال الجلد رطبًا.



علاج اكزيما الوجه بأوراق البندق

 

أوراق البندق الساحرة مادة قابضة لقد تم استخدامه لعدة قرون كعلاج موضعي لالتهاب الجلد.


يتم تطبيق العلاج من أوراق البندق في كثير من الأحيان لتهدئة الجلد الملتهب ، وجفاف المناطق النازفة ، وتخفيف الحكة.

 

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