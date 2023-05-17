احذري.. عادات لياقة بدنية تدمر جسمك بعد الثلاثين

الوكيل الاخباري - يعرف الجميع أهمية ممارسة الرياضة، وتمارين اللياقة البدنية، من أجل الحفاظ على نمط حياة نشط وحيوي، وبالتالي التمتع بصحة جيدة، إلا أنه من السهل أن نقع ببعض الأخطاء، وبعض الممارسات التي يمكن أن تسبب الضرر بدل الفائدة، خاصةً مع التقدم في العمر.

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ولأن طبيعة أجسامنا تتغير مع كل مرحلةٍ عمرية، فإنه يتوجب علينا معرفة ما يضرنا حتى نتجنبه، لننعم بصحةٍ جيدة، لذا فإننا هنا نرصد بعض عادات اللياقة البدنية، التي يمكن أن تدمر جسمكِ بعد الثلاثين، إذ إنه من خلال تجنب هذه العادات، ودمج التمارين البديلة في روتينكِ، ستزيدين فرصكِ في البقاء بصحة جيدة، ونشيطة في الثلاثينات والأربعينات من العمر، وما بعدها.







الإفراط في ممارسة التمارين:

من الطبيعي أن المبالغة في الأمور ليست من صالحك، وعليه فإن الإفراط في التدريب وعدم أخذ فرصٍ للراحة، سيتسببان في النهاية بإصابتكِ وإرهاقكِ، كما يمكن أن يؤديا إلى تقليل الدافع لديكِ للتقدم، والإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي. لهذا السبب من الضروري إيجاد توازن بين ممارسة التمارين التي يحتاجها جسمكِ، وإعطائه الوقت الكافي للتعافي.



تمارين مفرطة عالية التأثير:

من المهم أن تعرفي التدريبات التي تناسبك، إذ إن ممارسة التدريبات عالية التأثير مثل الجري، بشكلٍ مفرط، يمكن أن تكون قاسية على مفاصلك.

لذا، بدلًا من ذلك، ادمجي روتينكِ مع الأنشطة المنخفضة التأثير، مثل: اليوغا أو السباحة أو ركوب الدراجات لتقليل الضغط على جسمكِ بمرور الوقت، وتأكدي من حصولك على قسط كافٍ من الراحة بين هذه الأنواع من التدريبات.



تكرار التمارين طوال الوقت:

في حال كنت ممن يمارسون التمارين الرياضية نفسها ويكررونها خلال روتينهم اليومي، يوماً بعد يوم، فقد يكون من الواجب عليكِ إعادة النظر في ذلك، إذ إن هذا التكرار يؤدي إلى اختلال التوازن العضلي والملل. وبدلاً من ذلك، غيري التدريبات الخاصة بكِ عن طريق تجربة أنشطة جديدة، أو تبديل روتينكِ كل بضعة أسابيع، وهذا ينطبق أيضاً على أولئك الذين لديهم ميل للقيام بتمارين الجري والتجديف.



تجاهل التغذية الصحية:

مهما كانت مقاصدكِ من التمرين، فإنه لا يمكن أبداً إنكار أن طبيعة ما تتناولينه يلعب دوراً كبيراً في صحتك، حيث إن اتباع نظام غذائي سيئ، على المدى الطويل، له تداعيات سلبية بمرور الوقت، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي، وغيره من الأمراض.

وعليه، فإنه يجب عليكِ تزويد جسمكِ بالعناصر الغذائية المناسبة، مثل: البروتين، والكربوهيدرات، والحصول على نظام غذائي متوازن، يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الخالية من الدهون والدهون الصحية، من أجل لياقةٍ أفضل.



لا تقومين بالإحماء أو التهدئة:

وفقاً للعديد من الخبراء، إن ممارسة تمارين الإحماء والتهدئة ضرورية جداً، إذ إن عدم القيام بها يزيد خطر الإصابة، ويطيل وقت التعافي، وعليه ننصحكِ بتمارين الإطالة، والكارديو الخفيفة، لتحضير جسمك للتمرين، أو تهدئته بعد التمارين الأخرى، حيث إنها تساعد على رفع وخفض معدل ضربات القلب تدريجياً.

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