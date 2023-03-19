الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

"مياهنا": إجراء أكثر من 102 ألف فحص لنوعية المياه العام الماضي

اليرموك تقرر تعديل أوقات دوام العاملين والطلبة خلال رمضان

8.1 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

نقابة المجوهرات: أردنيون يقبلون على بيع مقتنياتهم من الذهب

وزير السياحة يلتقي عددا من السفراء

الكواليت: جهود مستمرة لإعادة تصدير الأغنام للسعودية قبل رمضان

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان الثلاثاء

مذكرة تفاهم بين المدن الصناعية وبيت التصدير لدعم الصادرات الوطنية

بدء فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في تونس

المركز الوطني للزلازل في سوريا: 29 هزة خلال 24 ساعة

الأحد، 19-03-2023 01:20 م

الاستماع إلى أصوات الطبيعة يمكن أن يحسن صحتك العقلية

womaninyellow-e1408505954125


الوكيل الاخباري - هل تعلمين أن أصوات الطبيعة تفيد الصحة العقلية، وفقاً لبحث حديث تم نشره بالتعاون بين وحدة التاريخ الطبيعي في بي بي سي وراديو بي سي 4 وجامعة إكسترا، بأن تأثير الأصوات الطبيعية على الإنسان مُذهلة ويمكن أن تحسن من حالته المزاجية.

اضافة اعلان


تضم أصوات الطبيعة العديد من الفوائد لصحة الإنسان، سوف نسلط عليها الضوء خلال السطور التالية، تابعي معنا لتكتشفي ماذا تفعل أصوات الطبيعة الخلابة في صحتنا من دون أن ندري.

إليكِ فوائد أصوات الطبيعة

 


 
الطبيعة لها تأثير إيجابي قوي على الصحة العقلية للفرد ورفاهيته، لا يتعلق الأمر فقط بقرب الطبيعة، بل يتعلق أيضا بجودة نوع البيئة الطبيعية، وبالنسبة لأي فرد عندما يكون قادرا على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق في وسط الطبيعة، والاستماع إلى أصواتها المُذهلة، سواء كان ذلك يتعلق بأوراق الأشجار أو زقزقة الطيور أو أصوات الحيوانات، فإنه يميل إلى مساعدة الأفراد من حيث حالة رفاهيتهم.


ومن المعروف أن هذا يؤدي إلى مشاعر السعادة والفرح عندما تكون في وسط الطبيعة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يستمتعون بالتواجد في الهواء الطلق ويحبون أن يكونوا في هذا الفضاء، وأحد الأشياء التي تحدث في نهاية المطاف هو عندما تنظري إلى التواصل مع الطبيعة، فإنه يسمح لكِ بالقدرة على الانفصال عن حياتكِ اليومية عن كل ما يحدث من حولكِ.

يميل معظمنا إلى المشاركة بشكل كبير في عملنا وفي حياتنا الشخصية، لذلك لا نحصل يومياً على هذا النوع من الاستراحة العقلية لنتمكن من فك الارتباط بالأدوار والمسؤوليات.


لذلك عندما تكوني في الهواء الطلق، وعندما تستمعين إلى أصوات الطبيعة، وعندما لا تكوني على هاتفكِ أو على أدواتكِ، تسمح لكِ أصوات الطبيعة بالقدرة على فك الارتباط وقطع الاتصال وتجديد شبابك بالكامل والقدرة على الانغماس في القدرة على الاعتناء بنفسكِ واستعادة مستويات طاقتكِ.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ىنز

نصائح للحفاظ على بشرة آمنة من سرطان الجلد

2dfgh_0

هل تريدين بشرة زجاجية؟ جربي أمصال تحتوي هذه المكونات

9700801-306561558

هل سمعتِ بالدهون الحشوية؟.. إليكِ ماهيتها وخطورتها

تنلاعهخ

تناولي هذا المشروب لأسبوع واحد.. واجني الفوائد

8245fd10-06ae-4a94-96f7-4e4c6d2e167a

نصائح للاستيقاظ نشيطة كل صباح

7535701-747811239

نصائح لتحسين قدرتك على التركيز

أخبار متعلقة
تنلاعهخ

تناولي هذا المشروب لأسبوع واحد.. واجني الفوائد

3506966-2076753850

بودرة جوز الهند للشعر ستفاجئك بفوائدها الكثيرة والرائعة

57ac8dc7-2fb7-43ce-91da-b67d7327d59b

ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء الليمون؟

سيروم-الشعر-640x525

كيفية استخدام الزيوت الباردة لعلاج بشرتكِ

10-عادات-صباحية-عليك-إتباعها-في-العام-الجديد

الاستيقاظ المبكر سيغير حياتك صحياً.. كيف ذلك؟

166a948f-84d3-4dc9-a293-2c3580a6654b

3 فوائد لشرب ماء الكلوروفيل لبشرتك.... تعرفي عليها