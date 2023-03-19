الاستماع إلى أصوات الطبيعة يمكن أن يحسن صحتك العقلية

الوكيل الاخباري - هل تعلمين أن أصوات الطبيعة تفيد الصحة العقلية، وفقاً لبحث حديث تم نشره بالتعاون بين وحدة التاريخ الطبيعي في بي بي سي وراديو بي سي 4 وجامعة إكسترا، بأن تأثير الأصوات الطبيعية على الإنسان مُذهلة ويمكن أن تحسن من حالته المزاجية.

اضافة اعلان



تضم أصوات الطبيعة العديد من الفوائد لصحة الإنسان، سوف نسلط عليها الضوء خلال السطور التالية، تابعي معنا لتكتشفي ماذا تفعل أصوات الطبيعة الخلابة في صحتنا من دون أن ندري.



إليكِ فوائد أصوات الطبيعة







الطبيعة لها تأثير إيجابي قوي على الصحة العقلية للفرد ورفاهيته، لا يتعلق الأمر فقط بقرب الطبيعة، بل يتعلق أيضا بجودة نوع البيئة الطبيعية، وبالنسبة لأي فرد عندما يكون قادرا على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق في وسط الطبيعة، والاستماع إلى أصواتها المُذهلة، سواء كان ذلك يتعلق بأوراق الأشجار أو زقزقة الطيور أو أصوات الحيوانات، فإنه يميل إلى مساعدة الأفراد من حيث حالة رفاهيتهم.



ومن المعروف أن هذا يؤدي إلى مشاعر السعادة والفرح عندما تكون في وسط الطبيعة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يستمتعون بالتواجد في الهواء الطلق ويحبون أن يكونوا في هذا الفضاء، وأحد الأشياء التي تحدث في نهاية المطاف هو عندما تنظري إلى التواصل مع الطبيعة، فإنه يسمح لكِ بالقدرة على الانفصال عن حياتكِ اليومية عن كل ما يحدث من حولكِ.



يميل معظمنا إلى المشاركة بشكل كبير في عملنا وفي حياتنا الشخصية، لذلك لا نحصل يومياً على هذا النوع من الاستراحة العقلية لنتمكن من فك الارتباط بالأدوار والمسؤوليات.



لذلك عندما تكوني في الهواء الطلق، وعندما تستمعين إلى أصوات الطبيعة، وعندما لا تكوني على هاتفكِ أو على أدواتكِ، تسمح لكِ أصوات الطبيعة بالقدرة على فك الارتباط وقطع الاتصال وتجديد شبابك بالكامل والقدرة على الانغماس في القدرة على الاعتناء بنفسكِ واستعادة مستويات طاقتكِ.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج