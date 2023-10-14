الجينز يزهو بالبنّي في الخريف

الوكيل الإخباري - يكتسي البنطال الجينز باللون البني في فصل الشتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.



وأوضحت مجلة "Instyle" أن البني يطل بطيف واسع من الألوان يشمل التدرجات المختلفة مثل البيج، والعسلي، والكريمي، والنوغا وصولاً إلى البني الداكن.

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وأضافت المجلة أن البني يتناغم مع الألوان الطبيعية مثل البيج، والكريمي، والكونياك، والأصفر الفاتح، بالإضافة إلى اللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض.

وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن تأكيد الفخامة بالحلي الذهبية، التي تخلق مع البني الدافئ توليفة متلألئة تخطف الأنظار.

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