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الخميس، 23-03-2023 02:28 م

العناية بالبشرة في رمضان.. وصفات منزلية تجعلكِ مشرقة

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الوكيل الاخباري - يعاني الناس من جميع الفئات العمرية تقريباً، خاصة المراهقين، مشكلة حب الشباب، ويمكن أن يكون سببه مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك: التغيرات الهرمونية، والإجهاد، وسوء التغذية، وقلة الترطيب.

ونظراً لأن الجفاف يسود لدى الكثيرين خلال شهر رمضان الكريم، بسبب قلة الوقت لتناول الماء، وتوفير قدر من الترطيب للجسم، نلجأ إلى بعض الوصفات المنزلية العلاجية التي تعزز الترطيب، وتزيد إشراق البشرة، سنلقي نظرة على أبرز الوصفات المناسبة.


وصفات لبشرة مشرقة في شهر رمضان:

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1 . العسل والقرفة:

العسل والقرفة من العوامل الطبيعية المضادة للبكتيريا، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، وقتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب، لصنع وصفة الوجه هذه. اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ضعي الخليط على وجهكِ، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، قبل شطفه بالماء الدافئ.

2 . الكركم والزبادي:

يعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، في حين يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك، والذي يمكن أن يساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة، لصنع قناع الوجه هذا، اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي العادي. ضعي الخليط على وجهكِ، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

3 . الألوفيرا وزيت شجرة الشاي:

الألوفيرا مرطب طبيعي يمكن أن يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة، في حين أن زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للميكروبات، يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. كل ما عليكِ خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي، ضعي الخليط على وجهكِ، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.


4 . دقيق الشوفان والعسل:

هناك العديد من فوائد دقيق الشوفان للبشرة، فهو مقشر طبيعي يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، وفك انسداد المسام، في حين أن العسل يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والاحمرار، لصنع قناع الوجه، اخلطي 1/2 كوب من دقيق الشوفان المطبوخ مع ملعقة كبيرة من العسل، ضعي الخليط على وجهكِ، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

5 . عصير الليمون وبياض البيض:

يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك، الذي يمكن أن يساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة، وتفتيح ندبات حب الشباب، في حين أن بياض البيض غني بالبروتين، ما يمكن أن يساعد في شد الجلد.

كل ما تحتاجين إليه هو خلط عصير نصف ليمونة مع بياض بيضة واحدة، وضعي الخليط على وجهكِ، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

 

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