الفرشاة الجافة.. هذه بعض فوائدها لجسمكِ

الوكيل الاخباري - إذا كنتِ تعشقين تقشير بشرتكِ، للحصول على ملمس ناعم وحريري كالأطفال، فقد حان الوقت لإضافة الفرشاة الجافة إلى روتينكِ للعناية بالجسم.

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تقنية الفرشاة الجافة للتقشير تعود إلى قرون لها جذور في "الأيورفيدا" (النظام الطبي للهند القديمة)، وهي طريقة للحصول على بشرة مشرقة وجميلة، يمارسها المشاهير وهاويات الجمال الطبيعي، حيث تزيل خلايا الجلد الميتة عن الجسم، وتساعد في تعزيز الدورة الدموية، وغيرهما من الفوائد، التي سوف نتعرف عليها أكثر معاً.



ما التقشير الجاف؟

يرجع التقشير الجاف إلى ثقافات قديمة، حيث كان يستخدمه الهنود والمصريون القدماء، إذا كانوا يؤمنون بقدراته العلاجية، وكان الهدف منه زيادة تدفق الدم، وجعل البشرة أكثر نعومة.

ويُعتقد أن الملكة كليوباترا كانت من أشد المعجبات بالفرشاة الجافة للجلد، إذ اشتهرت بشربها زيت الزيتون الذي يساعد في ترطيب البشرة، وشجعت خادماتها على استخدام تقنية التدليك باستخدام فرشاة بخليط من زيت الزيتون والخل على بشرتها.



فوائد الفرشاة الجافة:

التقشير الجاف هو عملية استخدام الفرشاة الجافة لفرك جلد الجسم أثناء استخدام حركة دائرية، ويمكنك تدليك بشرتكِ بالفرشاة الجافة أثناء الاستحمام، أو حتى بعد الانتهاء من الاستحمام مباشرةً، إنها طريقة رائعة لإزالة الجلد الميت، الذي قد يسد مسامك، ويجعلك تبدين أكبر سناً.



في ما يلي بعض فوائد استخدام الفرشاة الجافة:



1 . القضاء على الجلد الميت:

يعتبر تفريش الجلد الجاف طريقة فعالة للمساعدة في تقشير بشرتكِ وتحسين الدورة الدموية، وحتى امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل عن طريق تشجيع التصريف الليمفاوي، كما أنها تقنية تجميل عالية معروفة بتقليل السيلوليت، ويمكن استخدامها مع مجموعة متنوعة من منتجات التجميل، للحصول على أفضل النتائج.



2 . الشعور بالاسترخاء:

تجد معظم النساء أن استخدام الفرشاة الجافة تجربة بسيطة ومريحة، تضيف إلى روتين جمالهن بطريقة تحسن الصحة العامة.



3 . تحسين الدورة الدموية وتطهير الجهاز الليمفاوي:

يساعد التقشير الجاف على نظافة بشرتكِ، ويقوم بذلك عن طريق تحفيز الجهاز الليمفاوي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من جهاز المناعة لديك.



ويؤدي تنظيف البشرة إلى استيقاظ هذا النظام، وإطلاق السموم من خلايا الجسم، إذ يحسن التقشير الجاف أيضاً الدورة الدموية عن طريق تحفيز العضلات، ويمكن أن يساعد في علاج أمراض الجلد، من خلال مساعدة الجهاز الليمفاوي على أداء وظيفته.



4 . تساعد في تحفيز الكولاجين وثبات الجلد:

التقشير الجاف ليس مفيداً لبشرتك فحسب، بل يمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يحافظ على مرونة البشرة، خاصة مع تقدمنا في العمر، وتوقف أجسامنا عن إنتاج الكثير من الكولاجين، فهذا يمكن أن يؤدي إلى ترهل الجلد، وهو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يلجؤون إلى منتجات مكافحة الشيخوخة باهظة الثمن.



5 . تنعيم وشد الجلد:

أثبتت الدراسات أن تنظيف الجسم بالفرشاة الجافة، من مرتين إلى 3 في الأسبوع، يساعد على تجديد خلايا الجلد، وبالتالي تبدو البشرة أكثر نعومة وشباباً، لأنها تصبح مشدودة أكثر.



6 . تقلل ظهور الندبات:

بالنسبة لبعض النساء، يساعد التقشير الجاف على تقليل ظهور الندبات على أجسادهن، كما يساعد التقشير الطبيعي والتدليك، الذي يحدث أثناء عملية التقشير الجاف في تجديد البشرة وشبابها، بالإضافة إلى التقليل من الالتهاب، وصنع حاجز للحماية.



7 . قد تخفف التوتر:

عندما تفكر النساء في تخفيف التوتر، قد لا يفكرن في التقشير الجاف، لكنه يمكن أن يكون طريقة فعالة لتقليل مستويات التوتر، وهذا لأن له تأثير تليين على الجلد، ما يعني أنه يساعد على إرخاء العضلات، وتعزيز الاسترخاء، ويمكن أن يساعد أيضاً في إزالة السموم التي تسبب شد عضلاتك.



كيفية استخدام الفرشاة الجافة:

يعمل التنظيف الجاف بالفرشاة بشكل أفضل قبل الاستحمام مباشرة؛ وبهذه الطريقة يمكنك شطف كل التقشر الذي تراكم على سطح بشرتكِ، ويمكنكِ استخدام الفرشاة الجافة بالطريقة التالية:









الخطوة الأولى: بدءاً من كاحليك، ضعي الفرشاة على بشرتكِ، وباستخدام ضربات قصيرة لطيفة بحركات دائرية أثناء شق طريقك إلى جسمكِ للأعلى.



الخطوة الثانية: استخدمي ضغطاً خفيفاً في المناطق التي تكون فيها بشرتكِ رقيقة، وزودي الضغط على المناطق الأكثر سمكاً، مثل: باطن قدميك، وركبتيك، ومرفقيك.



الخطوة الثالثة: استمري في تنظيف جسمكِ بالفرشاة، ثم استحمي لإزالة البشرة الجافة.



الخطوة الرابعة: بعد ذلك، جففي البشرة ورطبيها باستخدام لوشن الجسم أو الزيت المفضل لديكِ.



كم مرة يجب استخدام الفرشاة الجافة؟

أجمع عدد كبير من خبراء العناية بالجلد على استخدام الفرشاة الجافة من مرة إلى مرتين في الأسبوع الواحد، من أجل الحصول على بشرة ناعمة وحريرية، من دون التسبب في جروحها أو إرهاق الجلد بالتدليك الجاف، حيث إن عملية التقشير قد تكون قاسية بعض الشيء، لذلك من الأفضل تقليل عدد الجلسات للسماح لجسمكِ بالراحة، وتجديد شباب الجلد.



حالات لا بد من تجنب الفرشاة الجافة فيها:



التنظيف الجاف بالفرشاة طبيعي تماماً، وخالٍ من المكونات التي يصعب استخدامها في بعض الحالات المرضية للجلد، ومنها ما يلي:

· الإصابة بالإكزيما أو الصدفية.

· الإصابة بحب الشباب أو امتلاك جلد قابل للإصابة.

· بعد تسمير الجلد.

· الإصابة بجروح أو التهابات جلدية.



ما أفضل فرشاة للتقشير الجاف؟

يعتبر التقشير الجاف طريقة رائعة لزيادة الدورة الدموية، والتخلص من الجلد الميت، وتعزيز صحة الجلد، لكن من المهم أيضاً استخدام الفرشاة المناسبة للوظيفة.



يمكنك استخدام فرشاة من الدرجة الطبيعية أو الألياف الطبيعية، إذ عليكِ التأكد من أن الشعيرات ناعمة وليست شديدة الصلابة، ويجب أن تشعري بالراحة على بشرتكِ، كما يجب أن تتكون الفرشاة من حوالي 100 إلى 200 شعيرة.



بمجرد حصولك على الفرشاة الصحيحة، ابدئي بحركات دائرية، وأثناء قيامك بذلك سوف تتخلصين من الأوساخ والجلد الميت، ثم استخدمي حركات مباشرة لأعلى وأسفل، وستكون رائعة للتخلص من السيلوليت، وأخيراً استخدمي حركات قطرية، لأنها ستساعد على التخلص من التجاعيد في الجلد.



الآثار الجانبية للفرشاة الجافة:

تعاني بعض النساء أعراضاً بسيطة وطبيعية، أثناء استخدام الفرشاة الجافة، منها ما يلي:



· احمرار وتهيج.

· نتوءات في بعض المناطق الرقيقة.

· آلام في المنطقة المستخدمة عليها الفرشاة الجافة.

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