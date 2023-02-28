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الثلاثاء، 28-02-2023 12:17 م

الماسكارا البنية.. البطل المجهول لحقيبة مكياجك!

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الوكيل الاخباري - بلا شك أن هناك إجماعاً في عالم المكياج على أن الماسكارا ذات اللون الأسود هي الأفضل، ما لم يكن هناك مظهر محدد يدعونا إلى إضافة شيءٍ غريبٍ ومجنون مثل الماسكارا الزرقاء أو الماسكارا الأرجوانية.

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ويبدو أن اللون الأغمق هو الخيار المفضل لأنه يجعل تلك الرموش تنبثق وتبرز بشكلٍ أكبر وتعطي مظهرًا لا مثيل له.


وعادةً ما تكون فكرة استخدام الماسكارا البنية مخصصة للمشاهير مثل كايلي جينر، ونادرًا ما تعتبر خيارًا مناسبًا، إلا أنها قد تكون الخيار الأنسب في بعض الأحيان، حيث أن فهم كيف يمكن لألوان الماسكارا أن تكمل لون عينيكِ الطبيعي قد يدفعكِ إلى إعادة التفكير في روتين مكياجك.


وهذا يطرح السؤال: من يجب أن تضع الماسكارا البنية؟ قد تعتمد الإجابة في الواقع على لون عينيكِ، إذ أنه ونظرًا لأن الماسكارا البنية لديها القدرة على جعل رموشك تبدو أكثر طبيعية، فيمكنها أن تجعل بعض ألوان العين بارزة حقًا.

البني هو الأسود الجديد

 


 


في حين أن العيون البنية هي أكثر ألوان العيون شيوعًا في العالم، فإن إقرانها بالماسكارا البنية يمكن أن يخلق مظهرًا أحادي اللون مبدعًا بحيث يسمح للون عينيكِ بأن يكون النجم في مظهرك.


كما أنه ونظرًا لأنها ستكون خفيةً في مظهرها، فإنها ستسمح للظلال المتعددة للون البني في عينيك أن تكون أكثر لفتًا للانتباه.

وإلى جانب كل ذلك، يمنحكِ إقران الماسكارا البنية مع العيون العسلية مظهرًا «محايدًا حقيقيًا»، حيث تتكون العيون العسلية من مزيج من درجات اللون البني والأخضر والأصفر، مما يخلق أرضيةً مثالية لتلك الماسكارا.


ومن الملاحظ ندرة وجود عيونٍ عسلية، إذ أنها طفرة جينية في 5 ٪ فقط من الناس في جميع أنحاء العالم، ولذلك، فإن استخدام لون أقل شيوعًا من الماسكارا سيزيد من جمالية المظهر الفريد المتاح لذوي العيون العسلية.


كما أنه ولأن العيون الخضراء والعيون الزرقاء غالبًا ما يتم الاحتفال بهما لجمالهما الطبيعي، فيمكن أن تناسبهما أيضًا الماسكارا البنية بسبب فرص مزج الألوان، أي أنه وفي حين أن ألوان العيون تلك تبدو رائعة مع أي ظل من ظلال العيون الأرجواني، وبدلاً من الوصول غريزيًا إلى الماسكارا السوداء لإكمال هذا المظهر، فإن اختيار اللون البني يخلق جماليةً رائعة.

أعيدي التفكير في حقيبة مكياجك


يبدو أن الماسكارا البنية هي إضافة يتم التغاضي عنها لحقيبة المكياج، حيث يتم تفضيل الظلال المختلفة من الأسود أو الألوان الأكثر حيوية عليها.
ومع ذلك، قد يكون من المفيد أن تأخذي ماسكارا باللون البني في المرة القادمة التي تقومين فيها بشراء مكياجك، حيث «تضيء» الماسكارا البنية العيون، مما يجعلها تبدو أكثر دفئًا، والتي يمكن بالتأكيد استخدامها في أشكال المكياج المختلفة.

 

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