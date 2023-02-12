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الأحد، 12-02-2023 01:29 م

أخطاء المكياج هذه قد تدمر بشرتكِ.. تجنبيها

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الوكيل الاخباري - يعد تطبيق المكياج على البشرة أمراً سهلاً بالنسبة لعدد من الفتيات، لكن ثمة أخريات يجدنه أمراً صعباً ومرهقاً ويقعن بالكثير من الأخطاء التي تفسد مظهرهن الكامل في النهاية، وعلى قدر بساطة الأمر إلا أن اللمسات النهائية تحتاج إلى احترافية ودقة عالية.

إذا كنتِ من الفتيات اللواتي يتفاجأن باللوك النهائي غير الاحترافي لمكياجهن، عليكِ الاطلاع على الأخطاء المذكورة أدناه، لتتعرفي على السبب الأساسي في إفساد مظهركِ الجمالي وتتعلمي كيفية تجنبه.

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أخطاء المكياج التي تفسد مظهركِ:

 


 

 


1. عدم إعداد البشرة من قبل

سواء كنتِ متأخرة على موعدكِ أو كنت تنسين وضع كريمكِ المرطب قبل تطبيق المكياج، فأعلمي أن هذا الخطأ الأول الذي ترتكبينه في حق بشرتكِ والسبب الرئيسي في إفساد مظهركِ الجمالي.

تطبيق المكياج على البشرة مباشرة من دون إعدادها، لا يجعل مكياجكِ يبدو سيئاً فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تهيج الجلد، لذلك من المهم إعداد بشرتك بتطبيق مصل مرطب أولاً ثم كريم مرطب إذا كان لديكِ بشرة جافة.

 

2. استخدام إسفنجة مكياج جافة

تعرف أي فتاة تطبق المكياج أنه يجب تجنب استخدام إسفنجة المكياج الجافة، وضع المكياج باستخدام إسفنجة مُبللة يمكن أن يكون مفيداً لبشرتكِ، إذ إنها تمتص منتجاً أقل، وبالتالي هناك فرصة أقل للعدوى البكتيرية، كما ينصح بتنظيف الإسفنجة بعد كل استخدام واستبدالها كل ثلاثة أشهر.

3. استخدام الصابون لضبط حواجبكِ

من الصيحات التجميلية الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، هي ضبط الحواجب وتثبيتها باستخدام الصابون، لكن هذه الخطوة تسبب في إفساد مظهر مكياجكِ، بل وتساعد في تساقط الشعر أيضاً، من الأفضل تطبيق جل الحواجب المخصص لذلك.

 

 

 


 

4. استخدام أحمر الشفاه للخدين

من منا لا يحب المنتج الذي يمكن استخدامه لأغراض عدة؟ أحمر الشفاه هو واحد من هذه المنتجات الذي تستخدمه الكثير من المؤثرات كأحمر للخدين أيضاً، لكن هذه صيحة ضارة جداً للبشرة، حيث أكد أطباء الجلدية أن أحمر الشفاه هو مزيج من المعادن المختلفة التي يمكن أن تكون ضارة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، ويمكن أن يؤدي حتى إلى مشاكل جلدية مثل تلون الجلد والأكزيما.
 

5. تجنب استخدام مناديل المكياج

مناديل المكياج التي نحب استخدامها لإزالة المكياج قد تدمر البشرة، لأنها تزيد من جفافها، وبالتالي تؤدي إلى الإصابة بالتهيج وظهور حب الشباب. لذلك ينصح باستخدام مزيلات المكياج القائمة على الزيت أو الماء بدلاً من هذه المناديل لتجنب مشاكل البشرة التي تفسد مظهر المكياج في النهاية.

 

 

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