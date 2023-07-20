النوم بشعر مضفر هل هو الأفضل؟

الوكيل الاخباري - تركز الكثيرات منا على ما سيفعلنه بشعرهن خلال النهار، وأي تصفيفة يمكنهن اعتمادها، فيما يغفلن أن سر الحصول على شعرٍ رائع في النهار، يبدأ غالباً في الليل، وأن الاهتمام به قبل النوم يمكن أن يكون له تأثير كبير على مظهر شعرنا في اليوم التالي.



وهناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها، مثل: ضرورة عدم النوم بشعر مبلل، والتأكد من جفاف شعرك قبل الذهاب إلى السرير، لأن النوم بشعر مبلل يمكن أن يتسبب في تكسره، إلى جانب أضرار أخرى.

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ومن المهم، أيضاً، تمرير فرشاة في شعرك من أجل توزيع الزيت في خصلات شعرك، والحفاظ على ترطيبه، كما يمكن أن يساعد استخدام علاجات، مثل: السيروم أو البلسم، شعركِ أثناء نومك، وكذلك حماية شعرك من خلال استخدام غطاء وسادة حريري، ليقاوم إمكانية تلف شعرك أثناء التقلب خلال النوم ليلاً.



وعلاوةً على كل ما ذكرناه، فإن من أهم الأشياء التي يمكنكِ القيام بها لحماية شعرك ليلاً، هو النوم بالتصفيفة المناسبة.



لماذا الضفائر هي الأفضل للنوم؟

عندما يتعلق الأمر بحماية شعرك أثناء النوم، هناك شيء مهم يجب أن تفكري فيه، هو: كيف تصففين شعركِ في الليل؟.. هل تتركينه حراً ليسقط على وجهك ويتشابك؟.. هل تسحبينه لأعلى في كعكة ضيقة أو ذيل حصان؟.. إذا كنتِ تعتمدين أياً من ذلك، فقد ترغبين في إعادة النظر بتسريحة شعرك أثناء النوم.



على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تهدل شعرك طوال الليل إلى جعله دهنياً، في حين يمكن أن تؤدي تسريحة الشعر الضيقة إلى إجهاد خصلات شعرك، وقد تؤدي إلى تكسرها أو ترققها.

لذا، إن تصفيف الشعر على شكل جديلة هو الأفضل، وينصح بها الخبراء، إذ إن الضفائر تمنع الشعر من الانتشار في كل مكان، وهي طريقة جيدة للحفاظ على شعرك إذا كانت لديكِ بالفعل تموجات.



كما أن تصفيف الشعر على شكل جديلة ليلاً يقلل الاحتكاك بين شعرك والوسادة، ما يعني أنها طريقة رائعة لمكافحة التقصف، إلى جانب أنها تمنع الشعر من التشابك ليلاً، ويمكن أن تساعد في حبس الرطوبة.



ويمكن أن يمنحكِ تصفيف الجديلة تموجات الشاطئ، وهي تسريحة سهلة لليوم التالي مع الحفاظ على وجهك نظيفاً. لكن بالطبع، من الضروري تجديل الشعر الجاف، والحفاظ على التسريحة فضفاضة.



بدائل الجديلة عند النوم:

إذا كنتِ لا تستطيعين، أو ببساطة لا تريدين تضفير شعرك في الليل، فهناك طرق أخرى لحماية خصلات شعرك من التلف أثناء النوم، مثل: تصفيف شعركِ بشكل ذيل حصان فضفاض ومنخفض أو كعكة فضفاضة، واستخدام ربطة شعر ناعمة، أو ربطة حريرية.



ومع أنها ليست آمنة مثل الضفيرة، إلا أن تلك البدائل يمكن أن تحافظ على شعركِ بعيداً عن وجهك، وتمنعه من الاحتكاك المفرط بالوسادة.



وفي حال كان شعركِ قصيراً جداً، يمكنك التفكير في لف خيوطك بدلاً من ذلك، إذ سيساعد ذلك في تقليل الكسر والاحتكاك وانقسام الأطراف.

أما إذا كنتِ لا تريدين ربط شعرك مطلقاً، فإن استخدام قبعة حريرية أو "باندانا"، هو أفضل خيار لك على الأرجح، حيث سيتيح لك ذلك تحرير شعرك، مع إبعاده عن وجهك، وحمايته من الوسادة.

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