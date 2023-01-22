تخلصي من الرُكب والأكواع السوداء!

الوكيل الاخباري - بالطبع تعلمن جميعاً بأن الأكواع والرُكب السوداء لم تكن يوماً مصدر جاذبية أو علامةً فارقة للجمال! بل على العكس، فالكثيرات يعتبرنها مصدر إزعاج وإحراج ويتضايقن من شكلها كثيراً. ولنكن صريحين، فاليوم وفي عصر البلاكبيري والتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وللأسف الرُكب والأكواع الداكنة أو السوداء كما يطلق عليها الكثيرون مصدر للفكاهة والنكتة والتعليقات الساخرة! مما يسبب المزيد من الإحراج والضغط للواتي يعانين من هذه المشكلة.



لماذا تعاني بعض النساء من هذه المشكلة؟

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كل من تعتقد بأنها تعاني من "مشكلة مستعصية" لأن مناطق متفرقة من جسدها لونها أدكن من الباقي كالرُكب أو الأكواع فهي ببساطة مخطئة! فكون هذه المناطق أدكن بقليل من باقي مناطق الجسم هو أمر عادي ومنتشر بين النساء ذوات البشرة الداكنة (الحنطية والسمراء) كاللاتينيات، الهنديات، الأفريقيات و حتى العربيات. ومن العوامل التي تؤدي لسواد هذه المناطق الجفاف، والضغط والاحتكاك كالاتكاء على الأكواع أو الرُكب.









كيف يمكننا التخلص منها؟



أول نصيحة سيسديها لكِ الجميع في رحلة بحثِك عن الحل لهذه المشكلة هي فرك شرائح الليمون على هذه المناطق حتى تقوم بتفتيحها مع الوقت. ولكن هناك أيضاً طرق أخرى يمكنكِ اتباعها مثل الابتعاد عن الاتكاء على الكوع أو الركبة حتى لا يؤدي ذلك للضغط والاحتكاك وبالتالي جفاف المنطقة واسودادها.

كما ينصح اختصاصيو الجلد والبشرة باستخدام مقشر جسم فعال يقوم بإزالة الخلايا الميتة من على المنطقة، وإتباعه بوضع مرطب جسم غني للترطيب والحماية

حيث يلعب تطبيق كريمات الترطيب دورا فعالا في الحفاظ على بشرة شبابية ونضرة، لذلك إحرصي على تطبيق الكريم المرطب بشكل يومي للحصول على بشرة متجددة.