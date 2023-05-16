تسافرين وحدك؟.. إليكِ هذه النصائح

الوكيل الاخباري - السفر تجربة ممتعة، سواء كنت بمفردك أو مع الأصدقاء. لكن أصعب ما قد تواجهينه أثناء السفر إلى مكان جديد بمفردك، هو عدم الشعور بالأمان. قد يكون عليكِ معرفة بعض النصائح، التي تجعل رحلتك بمفردك أفضل وأكثر اطمئناناً.



مشاركة خط سيرك مع الأهل والأصدقاء:

أرسلي خط سير الرحلة، ومعلومات حجز الفندق، وتفاصيل أي أنشطة مخطط لها، إلى أحد أفراد العائلة أو صديق في بلدك.

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كما يجب عليك، قبل أي رحلات استكشافية فردية، أن تخبري موظفي الفندق إلى أين تتجهين، ومتى تتوقعين العودة. واستخدمي تسجيل الوصول إلى الأماكن، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك البريد الإلكتروني.

ابقي على اتصال مع الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل، حتى لو كان ذلك لوقت قليل، أثناء سفرك بمفردك، وتحققي من خدمات شركة الهاتف، لتحديد الخدمات التي ستحتاجينها في وجهة سفرك.



خطة للطوارئ:

لو سارت كل الأمور بشكل جيد، لن تواجهك مشكلة طبية أو حادث أو سرقة أثناء السفر. ومع ذلك، يعد من الذكاء أن تعرفي إلى أين تتجهين في حالة وقوع حادث مؤسف.

ابحثي عن المستشفيات القريبة، ومراكز الشرطة، وغيرها من مرافق الطوارئ قبل السفر، وإذا كنت تسافرين إلى دولة غير عربية، وجب عليك تعلم عبارات الطوارئ باللغة المحلية؛ حتى تتمكني من طلب المساعدة، إذا كنت بحاجة إليها.



عند حزم حقائبك، ضعي أي عقاقير طبية قد تحتاجينها، ومعقم لليدين، وأدوات لحمايتك من البعوض والآفات الأخرى التي يحتمل أن تنقل الأمراض. كما يجدر بك إجراء بحث عن سلامة مياه الشرب والمنتجات الطازجة والمطاعم في وجهاتك، لتجنب الأمراض أثناء سفرك.



الحفاظ على مقتنياتك:

أحضري ما تحتاجينه فقط عند الخروج، مثل: هاتفك، وبطاقة الائتمان، وبعض النقود، وبطاقة الهوية، ونسخة من جواز سفرك.

واحتفظي بهذه الأشياء مخفية في حقيبة آمنة، يمكنك رؤيتها في جميع الأوقات، ولا تضعي الحقائب التي تحتوي على هذه الأشياء بعيدًا عن مجال رؤيتك.

خذي صورة لجواز سفرك في حالة ضياع أو سرقة الأصل، واحتفظي بتلك النسخة في مكان آمن، ومنفصل عن مكان احتفاظك بجواز سفرك الفعلي.

كذلك، ضعي في اعتبارك ترك نسخة مع صديق، أو أحد أفراد الأسرة في المنزل. ومن المهم، أيضًا، البقاء في حالة تأهب، وإبقاء متعلقاتك في مكان قريب عند ركوب القطارات، أو الحافلات، أو غيرها من وسائل النقل العام. واحفظي الأموال الإضافية، والمجوهرات، وجواز السفر، والوثائق المهمة الأخرى في خزنة الفندق.



الابتعاد عن التصرفات المتهورة.. واستخدام فطرتك:

كوني يقظة لتجنب الوقوع في المتاعب، ولو سألك أحدهم إن كنت تسافرين بمفردك، أخبريه بأنك في طريقك لمقابلة بعض الأصدقاء أو الأقارب.

ابقي واعية بالأشخاص الذين يسيرون من حولك، ولو شعرت بالقلق أثناء سيرك بمفردك، حاولي المشي في شارع رئيسي مزدحم، أو دخول أحد المحال أو المطاعم، أو امشي بجوار مجموعة من الأشخاص.





جمع معلومات قبل السفر:

تعرفي على أكثر الأحياء أمانًا في المدينة التي ستزورينها، وما إذا كانت هناك مناطق يجب تجنبها، واعرفي الطرق الأكثر أمانًا، وأفضل وسائل النقل العام.

يمكن أن يساعدك فهم المزيد عن المنطقة التي ستزورينها، في اختيار أماكن إقامة ذات تصنيفات أمان جيدة.



حاولي حجز غرفة فوق الطابق الأرضي، لكن ليس بعيدًا عن اللوبي، وبمجرد دخولك إلى الفندق، اتركي بابك مغلقاً بسلسلة الأمان المثبتة عندما تكوني في الغرفة، ولا تردي على طرقات الباب، إذا كنت لا تتوقعين أحداً.

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