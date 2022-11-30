تعرّفي على شكل الاظافر المناسب لكل يد

الوكيل الإخباري - تملأ صور شكل الأظافر صفحات الإنترنت، إذا كنت تبحثين على أفضل شكل لأظافرك فهذا يعتمد على شكل يديك أيضا إليك هذا الاختبار الصغير لمساعدتك في العثور على شكل أظافرك المثالي ، في أقرب وقت.



ما هو شكل يدك؟



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إشارة مرحباً من خلال يديك يعني: كف طويل ، أصابع قصيرة

اليدين الممتلئتين: كف عريض ، أصابع قصيرة



أيدي البيانو: كف عريض ، أصابع طويلة

كرم اليدين: كف طويل ، أصابع طويلة



لستِ بحاجة أن تكوني قارئة لراحة اليد لتري أن كل الأيدي فريدة من نوعها.

تلعب نسبة راحة يدك وطول أصابعك دورًا في العثور على أفضل شكل لأظافر يديك

الآن ، دعينا نلقي نظرة على أفضل شكل أظافر من خلال شكل يديك.





كف طويل ، أصابع قصيرة



أفضل شكل للأظافر: بيضاوي

سيساعد هذا الشكل في جعل أصابعك تبدو أطول وأكثر رشاقة لموازنة طول راحة يدك. قومي ببرد جوانب أظافرك بشكل مستقيم ولفي الحافة الحرة برفق إلى نصف دائرة.





كف عريض ، أصابع قصيرة



أفضل شكل للأظافر: لوزي وبيضاوي.

الأشكال المدببة مثل اللوز تطيل أصابعك القصيرة، نوصيك باختيار الأشكال المستديرة بشكل عام خاصة إذا كان لديك أظافر عريضة.



البيانو أي كف عريض ، أصابع طويلة



أظافر راقصة الباليه هي الأنسب لك أي يتم برد كل الأظافر بشكل دائري وحاد ثم يتم برد الظفر عند أطرافه بشكل مربع قليلاً.





كف طويل وأصابع طويلة



أفضل شكل للاصابع الطويلة هي الاظافر المربعة ، أنتِ محظوظة حيث يمكنك الابتعاد عن الأظافر الحادة وهي واحدة من الأشكال الأكثر عملية والتي تتطلب الكثير من الإعتناء.



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