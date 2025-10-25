عادات يومية تسرّع شيخوخة البشرة دون أن تدركيها

الوكيل الإخباري- يحذر خبراء العناية بالبشرة من عادات يومية بسيطة قد تُسرّع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، رغم الالتزام بالكريمات والمستحضرات.

بحسب موقع Health، يُعد التعرض المفرط لأشعة الشمس أبرز أسباب التجاعيد والبقع الداكنة، لذا يُنصح باستخدام واقٍ شمسي بعامل حماية مناسب وتجديده بانتظام. كما تؤدي وضعيات النوم الخاطئة، خصوصًا على البطن أو أحد الجانبين، إلى ظهور خطوط الوجه، ويفضل النوم على الظهر أو استخدام وسادة حريرية.



كذلك، فإن النظام الغذائي غير الصحي والغني بالسكريات يُضعف إنتاج الكولاجين، في حين تحافظ الخضروات والفواكه والمكسرات والأسماك على نضارة البشرة. أما إهمال الترطيب فيزيد جفاف الجلد ويُبرز التجاعيد، ما يستدعي استخدام مرطبات وسيرومات مناسبة صباحًا ومساءً.



وأخيرًا، فإن الإفراط في تعابير الوجه كالتحديق أو الضحك المبالغ فيه يُسهم في تكوّن الخطوط التعبيرية.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على نمط حياة صحي وروتين بسيط ومتوازن هو السر الحقيقي لبشرة شابة ومشرقة.