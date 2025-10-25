السبت 2025-10-25 04:13 م
 

أفضل الزيوت الطبيعية لمنح شعرك لمعاناً وحيوية في الشتاء

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب فصل الشتاء، يفقد الشعر حيويته ولمعانه بسبب البرودة والهواء الجاف، لكن الزيوت الطبيعية يمكن أن تعيده بريقه بسهولة، وفقًا لموقع StyleCraze.

زيت الأرجان: يغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف بفضل فيتامين E والأحماض الدهنية، ويقيه من الجفاف.
زيت جوز الهند: يحافظ على رطوبة الشعر ولمعانه، يمكن استخدامه كحمام زيت أسبوعي أو كمية بسيطة بعد الغسيل.
زيت اللوز الحلو: يمنح الشعر ملمسًا ناعمًا ويغذيه بالفيتامينات A وB وE، ويمكن مزجه مع زيت الزيتون لزيادة الإشراق.
زيت الجوجوبا: قريب من طبيعة الزيوت الطبيعية لفروة الرأس، مثالي للشعر الجاف دون إثقاله.
زيت الزيتون: يوفر ترطيبًا ولمعانًا فوريًا عند استخدامه دافئًا قبل الاستحمام.


هذه الزيوت تمنح الشعر إشراقة صحية ونعومة طبيعية طوال الشتاء.

 

