أفضل الزيوت الطبيعية لمنح شعرك لمعاناً وحيوية في الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء، يفقد الشعر حيويته ولمعانه بسبب البرودة والهواء الجاف، لكن الزيوت الطبيعية يمكن أن تعيده بريقه بسهولة، وفقًا لموقع StyleCraze.

زيت الأرجان: يغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف بفضل فيتامين E والأحماض الدهنية، ويقيه من الجفاف.

زيت جوز الهند: يحافظ على رطوبة الشعر ولمعانه، يمكن استخدامه كحمام زيت أسبوعي أو كمية بسيطة بعد الغسيل.

زيت اللوز الحلو: يمنح الشعر ملمسًا ناعمًا ويغذيه بالفيتامينات A وB وE، ويمكن مزجه مع زيت الزيتون لزيادة الإشراق.

زيت الجوجوبا: قريب من طبيعة الزيوت الطبيعية لفروة الرأس، مثالي للشعر الجاف دون إثقاله.

زيت الزيتون: يوفر ترطيبًا ولمعانًا فوريًا عند استخدامه دافئًا قبل الاستحمام.



هذه الزيوت تمنح الشعر إشراقة صحية ونعومة طبيعية طوال الشتاء.