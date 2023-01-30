تعلمي كيفية تطبيق تقنية البيكينج خطوة بخطوة

الوكيل الاخباري - إذا وجدت أن مكياجك يتلاشى خلال اليوم أو يميل إلى الاختفاء فقد تكون تقنية البيكينج سبيلك للحفاظ على مكياج مذهل يدوم طوال اليوم والحفاظ على منطقة أسفل العين مشرقة وخالية من العيوب.



اضافة اعلان





1- تجهيز البشرة



الخطوة الأولى التي توصي ليزا بها هي تجهيز بشرتك وإعدادها بشكل صحيح للمكياج. ويعنى بتحضير البشرة وضع كريم العين والمرطب والبرايمر وجميع المنتجات التي ترغبين في الحصول عليها قبل البدء في التطبيق الفعلي للمكياج.



وتقول ليزا إن كريم العينين هو من المنتجات الأولى والرئيسية التي يجب استخدامها قبل تطبيق خافي العيوب للحفاظ على منطقة أسفل العينين رطبة لأن الجلد الرطب يجعل المكياج يبدو أملس.





2- الفاونديشن



بعد وضع مستحضرات العناية بالبشرة يجب أن تكون الخطوة التالية في روتينك هي وضع كريم الأساس على الوجه بالكامل بحركات دائرية بواسطة فرشاة وتوزيعه بالتساوي على الوجه.

3- الكونسيلر السائل



لا يجب أن يقتصر وضع الكونسيلر على منطقة تحت العينين فقط بل يجب تطبيقه أيضاً على الزوايا الداخلية للعينين وتحتها للمساعدة في إخفاء الهالات السوداء.



ويجب الحرص على استخدام الكونسيلر بتركيبة سائلة ودمجه برفق بواسطة فرشاة كي يبدو طبيعياً وغير متكتل.

4- البيكينج



يقصد بالبيكينج وضع طبقة بودرة شفافة على مناطق الوجه التي تميل إلى التجعد بمرور الوقت. بعد وضع البودرة يجب تركها على الوجه من 5 إلى 10 دقائق لكي يندمج مع درجة حرارة جسمك ويثبت مع مكياجك٬ ثم البدء بدمجه للحصول على لمسة نهائية خالية من العيوب تدوم طوال اليوم.



وللبدء بتطبيق تقنية البيكينج يجب وضع طبقة من البودرة المثبتة أو الشفافة تحت العينين وعلى الجبهة وعلى جانبي الفم والذقن وفي أي مكان على وجهك يمكن أن يتعرض للتجعد.

5 - التخلص من البودرة الزائدة



بمجرد أن تحصل البودرة على وقت كافٍ "للخبز " يجب تنظيف البودرة الزائدة بنفس فرشاة المكياج التي تم استخدامها لوضع البودرة٬ ومن بعدها يمكن استكمال وضع باقي مستحضرات التجميل مثل أحمر الخدود والبرونزر والهايلايتر وأحمر الشفاه.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج