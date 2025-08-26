وصفات طبيعية لترطيب ولمعان الشعر الجاف

ماسك الزبادي والعسل
المكونات: ¼ كوب زبادي + ملعقتان عسل
الفوائد: الزبادي يعالج الجفاف، والعسل يمنح الشعر لمعانًا.
الاستخدام: ضعي المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.
ماسك الموز وزيت جوز الهند
المكونات: موزة ناضجة + ملعقة زيت جوز الهند أو زيت زيتون
الفوائد: الموز يرطب وينعم، والزيت يغذي ويزيد اللمعان.
الاستخدام: يوضع على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يُغسل.
ماسك صفار البيض
المكونات: صفار بيضة فقط
الفوائد: غني بالبروتين والأحماض المغذية للشعر الجاف.
الاستخدام: يُدلك به فروة الرأس ويُترك 15 دقيقة ثم يُشطف بالماء الفاتر ويُستخدم بلسم بعدها.
ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون
المكونات: ثمرة أفوكادو مهروسة + ملعقة زيت زيتون
الفوائد: يرطب الشعر بعمق ويعالج الجفاف.
الاستخدام: يُترك الماسك على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله.
نصيحة: استخدمي هذه الماسكات مرة أسبوعيًا لتحصلي على شعر ناعم، لامع، وصحي بطريقة طبيعية وآمنة.
