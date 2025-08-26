وصفات طبيعية لترطيب ولمعان الشعر الجاف

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الفتيات من جفاف الشعر ومظهره الباهت رغم العناية اليومية. إليك 4 وصفات منزلية بسيطة وفعالة لإعادة الترطيب واللمعان باستخدام مكونات طبيعية:

ماسك الزبادي والعسل

المكونات: ¼ كوب زبادي + ملعقتان عسل

الفوائد: الزبادي يعالج الجفاف، والعسل يمنح الشعر لمعانًا.

الاستخدام: ضعي المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه.

ماسك الموز وزيت جوز الهند

المكونات: موزة ناضجة + ملعقة زيت جوز الهند أو زيت زيتون

الفوائد: الموز يرطب وينعم، والزيت يغذي ويزيد اللمعان.

الاستخدام: يوضع على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يُغسل.

ماسك صفار البيض

المكونات: صفار بيضة فقط

الفوائد: غني بالبروتين والأحماض المغذية للشعر الجاف.

الاستخدام: يُدلك به فروة الرأس ويُترك 15 دقيقة ثم يُشطف بالماء الفاتر ويُستخدم بلسم بعدها.

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

المكونات: ثمرة أفوكادو مهروسة + ملعقة زيت زيتون

الفوائد: يرطب الشعر بعمق ويعالج الجفاف.

الاستخدام: يُترك الماسك على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله.



نصيحة: استخدمي هذه الماسكات مرة أسبوعيًا لتحصلي على شعر ناعم، لامع، وصحي بطريقة طبيعية وآمنة.