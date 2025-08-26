الثلاثاء 2025-08-26 03:53 م
 

التنظيف المزدوج للبشرة: فوائده وأفضل طرق استخدامه

الوكيل الإخباري-   التنظيف المزدوج هو تقنية للعناية بالبشرة انطلقت من كوريا وأصبحت جزءًا أساسيًا من الروتين المسائي للجمال، تقوم على خطوتين:
المرحلة الأولى: استخدام منظف زيتي أو بلسم لإزالة المكياج، واقي الشمس، والزيوت الزائدة.
المرحلة الثانية: استخدام منظف مائي (جل، رغوة، أو حليب) لإزالة الأوساخ، الغبار، والعرق.

الفوائد:
يزيل بفعالية الشوائب والدهون العالقة بالبشرة.
يحسّن امتصاص الأمصال والكريمات.
يعزز صحة البشرة ويحميها من الشيخوخة المبكرة.


هل يناسب كل أنواع البشرة؟
نعم، لكن بشرط اختيار منتجات تناسب نوع البشرة:
الدهنية والمعرضة لحب الشباب: مثالي لإزالة الدهون الزائدة.
الحساسة أو المصابة بمشاكل جلدية (مثل الإكزيما أو الوردية): يُفضل تجنبه أو استخدام منظف زيتي فقط وبلطف.


هل هو ضروري؟
يُعد خطوة ضرورية ليلاً، خاصةً لمن يستخدمون المكياج أو يتعرضون للتلوث.
يجب أن تكون المنتجات لطيفة وغير قاسية لتجنب تهيج البشرة.


نصائح للتنظيف الصحيح:
اتركي كل منظف على البشرة لمدة 60 ثانية لتعزيز فعاليته.
اشطفي جيدًا لتفادي بقاء بقايا المنتج التي قد تسبب التهيج.


الخلاصة:
التنظيف المزدوج يُعتبر خيارًا ذكيًا وفعالًا للعناية بالبشرة، ويُفضل اعتماده بشكل منتظم مع اختيار منتجات مناسبة لنوع البشرة، وتجنب المبالغة في استخدامه للبشرات الحساسة.

 

