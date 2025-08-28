رائحة الشعر الكريهة.. أسبابها وحلول فعّالة للتخلص منها

الوكيل الإخباري- تعاني بعض الفتيات من رائحة الشعر الكريهة، مما يسبب لهن إحراجًا خاصة في المناسبات. ورغم أن العطور قد تخفي المشكلة مؤقتًا، إلا أن الحل الحقيقي يبدأ من العناية الجيدة بفروة الرأس. وفي حال كان السبب مشكلة صحية كالتهابات أو صدفية، يجب استشارة طبيب الجلدية.

اضافة اعلان



ووفقًا لموقع Verywellhealth، إليك أبرز الحلول الطبيعية والنصائح للحفاظ على شعر نظيف ومنتعش:

1. زيت جوز الهند

يُعد زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب فروة الرأس والشعر. تدليك الفروة بالزيت قبل النوم وتركه طوال الليل يساعد على القضاء على الفطريات المسببة للرائحة الكريهة، كما يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا ومظهرًا صحيًا عند الاستمرار في استخدامه.



2. جل الصبار

يتميز جل الصبار بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله علاجًا فعالًا لتهدئة فروة الرأس والتخلص من الروائح غير المرغوبة. يفضل وضعه لمدة نصف ساعة على الشعر قبل غسله بالماء الفاتر، ليترك فروة الرأس منتعشة وخالية من التهيج.



3. خل التفاح

يُعد خل التفاح مطهرًا طبيعيًا، حيث يساعد على موازنة درجة الحموضة (pH) في فروة الرأس، وتقليل الالتهابات المسببة للرائحة. يمكن تخفيفه بالماء ورشه على الفروة قبل غسل الشعر، ما يمنح إحساسًا بالنظافة دون أن يُسبب جفاف الشعر.



4. غسل الشعر والعناية الروتينية

الحرص على اختيار شامبو بمكونات طبيعية مثل الزنك والزيوت النباتية، يساهم في تنظيف فروة الرأس والتخلص من بقايا العرق والزيوت. كما أن استخدام بلسم صحي يتناسب مع طبيعة الشعر يساعد في الحفاظ على ترطيبه ونعومته.

ولا يقل أهمية عن ذلك تمشيط الشعر بفرشاة نظيفة، مع الحرص على تبديلها بشكل دوري، لتجنب تراكم البكتيريا والأوساخ.



نصيحة أخيرة

إذا استمرت الرائحة بالرغم من اتباع خطوات العناية، فقد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية أعمق، وهنا يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.