أبرز أخطاء المكياج التي تفسد الإطلالة

الوكيل الإخباري- ترغب كل امرأة في الحصول على إطلالة مميزة وجذابة ولكن قد ترتكب بعض الأخطاء سواء عند الشراء أو وضع المكياج تفسد إطلالتها، ونستعرض أبرز هذه الأخطاء، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة"ديلى ميل" البريطانية.

عدم اختبار كريم الأساس في ضوء النهار: الإضاءة الاصطناعية قد تغير من لون البشرة، لذلك يفضل اختباره في الضوء الطبيعي.

عدم تطابق لون الوجه مع الرقبة والصدر: يجب اختيار كريم الأساس وفقاً للون بشرتك بالكامل.

عدم معرفة نوع البشرة: من المهم اختيار كريم الأساس حسب نوع بشرتك (دهنية، جافة، مختلطة).

استخدام الهايلايتر بشكل مبالغ فيه: يفضل وضعه فقط على النقاط البارزة لتجنب مظهر البشرة الدهنية.

تحديد العيون بشكل كثيف: تحديد العيون قد يجعلها تبدو أصغر، يفضل استخدام الماسكارا بدلاً من ذلك.

رسم حاجبين داكنين: استخدمي قلم الحواجب لرسم خطوط دقيقة بدلاً من استخدام مرهم داكن.

استخدام خافي عيوب واحد فقط: استخدمي نوعين من خافي العيوب لنتيجة أفضل، أحدهما لتغطية العيوب والآخر لإضاءة المنطقة حول العينين