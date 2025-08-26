أبرز أخطاء المكياج التي تفسد الإطلالة

عدم تطابق لون الوجه مع الرقبة والصدر: يجب اختيار كريم الأساس وفقاً للون بشرتك بالكامل.
عدم معرفة نوع البشرة: من المهم اختيار كريم الأساس حسب نوع بشرتك (دهنية، جافة، مختلطة).
استخدام الهايلايتر بشكل مبالغ فيه: يفضل وضعه فقط على النقاط البارزة لتجنب مظهر البشرة الدهنية.
تحديد العيون بشكل كثيف: تحديد العيون قد يجعلها تبدو أصغر، يفضل استخدام الماسكارا بدلاً من ذلك.
رسم حاجبين داكنين: استخدمي قلم الحواجب لرسم خطوط دقيقة بدلاً من استخدام مرهم داكن.
استخدام خافي عيوب واحد فقط: استخدمي نوعين من خافي العيوب لنتيجة أفضل، أحدهما لتغطية العيوب والآخر لإضاءة المنطقة حول العينين
