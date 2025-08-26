الثلاثاء 2025-08-26 02:05 م
 

أبرز أخطاء المكياج التي تفسد الإطلالة

4444
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري-   ترغب كل امرأة في الحصول على إطلالة مميزة وجذابة ولكن قد ترتكب بعض الأخطاء سواء عند الشراء أو وضع المكياج تفسد إطلالتها، ونستعرض أبرز هذه الأخطاء، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة"ديلى ميل" البريطانية.  

اضافة اعلان

 

عدم اختبار كريم الأساس في ضوء النهار: الإضاءة الاصطناعية قد تغير من لون البشرة، لذلك يفضل اختباره في الضوء الطبيعي.
عدم تطابق لون الوجه مع الرقبة والصدر: يجب اختيار كريم الأساس وفقاً للون بشرتك بالكامل.
عدم معرفة نوع البشرة: من المهم اختيار كريم الأساس حسب نوع بشرتك (دهنية، جافة، مختلطة).
استخدام الهايلايتر بشكل مبالغ فيه: يفضل وضعه فقط على النقاط البارزة لتجنب مظهر البشرة الدهنية.
تحديد العيون بشكل كثيف: تحديد العيون قد يجعلها تبدو أصغر، يفضل استخدام الماسكارا بدلاً من ذلك.
رسم حاجبين داكنين: استخدمي قلم الحواجب لرسم خطوط دقيقة بدلاً من استخدام مرهم داكن.
استخدام خافي عيوب واحد فقط: استخدمي نوعين من خافي العيوب لنتيجة أفضل، أحدهما لتغطية العيوب والآخر لإضاءة المنطقة حول العينين

 

اليوم السابع

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي 7.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

درج صويلح

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ أعمال صيانة للأدراج العامة

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي : الجواز الإلكتروني الجديد يسهل الحصول على التأشيرات

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.819 شهيدا

ىىلا

فن ومشاهير وفاة فنانة عربية قديرة

النائب وسام الربيحات

شؤون برلمانية مدعي عام عمّان يستدعي النائب وسام الربيحات

نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة

أخبار محلية نقابة الألبسة والأحذية تثمن جهود إصدار نظام التجارة الإلكترونية

كلاب ضالة

خاص بالوكيل الكشف عن الحالة الصحية لعائلة ومعلمة تعرضوا للعقر من كلاب ضالة في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة