5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه

مصل مضاد للتجاعيد: يُستخدم صباحًا ومساءً لنعومة المنطقة حول الشفاه.
أساس مملّس للبشرة: يُطبّق قبل المكياج لملء الخطوط الدقيقة.
كريم أساس مشدّد أو CC كريم: يحتوي على مكونات عاكسة للضوء تخفي التجاعيد.
تقشير وترطيب منتظم: يحسّن ملمس الجلد ويقلل من الخطوط.
أحمر شفاه فاتح أو ساتيني: يخفي التجاعيد بدلًا من إبرازها.
نصيحة: تجنبي التدخين واستخدمي واقي شمس، واشربي الماء للحفاظ على مرونة الجلد.
