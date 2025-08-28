الخميس 2025-08-28 03:17 م
 

5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه

الخميس، 28-08-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-   تُعدّ خطوط وتجاعيد محيط الشفاه من أبرز علامات تقدم العمر، وقد تُسبب مظهرًا متعبًا مع مرور الوقت. ولكن مع بعض الحيل العملية، يمكن تخفيف ظهورها وإخفاؤها بسهولة:

5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه
مصل مضاد للتجاعيد: يُستخدم صباحًا ومساءً لنعومة المنطقة حول الشفاه.
أساس مملّس للبشرة: يُطبّق قبل المكياج لملء الخطوط الدقيقة.
كريم أساس مشدّد أو CC كريم: يحتوي على مكونات عاكسة للضوء تخفي التجاعيد.
تقشير وترطيب منتظم: يحسّن ملمس الجلد ويقلل من الخطوط.
أحمر شفاه فاتح أو ساتيني: يخفي التجاعيد بدلًا من إبرازها.


نصيحة: تجنبي التدخين واستخدمي واقي شمس، واشربي الماء للحفاظ على مرونة الجلد.

 
 
ى

بر

