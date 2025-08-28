الوكيل الإخباري- تُعدّ خطوط وتجاعيد محيط الشفاه من أبرز علامات تقدم العمر، وقد تُسبب مظهرًا متعبًا مع مرور الوقت. ولكن مع بعض الحيل العملية، يمكن تخفيف ظهورها وإخفاؤها بسهولة:



5 حلول سهلة لإخفاء تجاعيد محيط الشفاه

مصل مضاد للتجاعيد: يُستخدم صباحًا ومساءً لنعومة المنطقة حول الشفاه.

أساس مملّس للبشرة: يُطبّق قبل المكياج لملء الخطوط الدقيقة.

كريم أساس مشدّد أو CC كريم: يحتوي على مكونات عاكسة للضوء تخفي التجاعيد.

تقشير وترطيب منتظم: يحسّن ملمس الجلد ويقلل من الخطوط.

أحمر شفاه فاتح أو ساتيني: يخفي التجاعيد بدلًا من إبرازها.