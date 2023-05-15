تعلّمي كيف تزيلين طلاء الأظافر الجل في المنزل

الوكيل الاخباري - طلاء الأظافر الجل هو من الحلول الجمالية التي تسعى إليها المرأة العصرية للاهتمام بإطلالتها. فمع ضيق الوقت بسبب كثرة الانشغالات، تفضّلين في كثير من الحالات اختيار طلاء أظافرك بطريقة تدوم أطول في العادة أي بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، فلا تضطرين إلى إيجاد أي وقت فراغ لزيارة الصالون بدلاً من إنجاز بعض الأمور الهامة.



ولكن، أتعلمين ما التفصيل المزعج أكثر من سواه بشأن طلاء الجل؟ إنّها طريقة إزالته لأنّها تختلف عن إزالة طلاء الأظافر العادي. فبالإضافة إلى الوقت الذي تتطلّبه، قد تؤدي إلى إيذاء أظافرك إن لم تكن ناعمة.



انطلاقاً من ذلك، اخترنا اليوم أن نطلعك على بعض النصائح التي تفيدك في إزالة طلاء الأظافر الجل في المنزل من دون أن تضري بأظافرك.



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قاومي رغبتك في تقشير الطلاء بأظافرك. فالخطوة هذه تزيل أيضاً طبقات من أظافرك، ما يعزّز هشاشتها وإمكانية تكسّرها.



تحلّي بالصبر واعلمي أنّ إزالة طلاء الجل تتطلب بعض الوقت أي لا يمكن أن تنتهي بسرعة، فأنت تحتاجين إلى نصف ساعة تقريباً.



اختاري مكاناً جيد التهوية لتجلسي فيه، فلا تتنشّقي رائحة الأسيتون طوال الوقت.



استعيني بالمبرد لتتخلّصي من طبقات الطلاء العليا، وحركّيه ذهاباً وإياباً ببطء ونعومة. فبهذه الطريقة، تتخلّصين من الطبقة الخارجية، أي من اللمعان العلوي.



لحماية البشرة المحيطة بأظافرك، طبّقي عليها زيت الأظافر أو كريماً سميكاً. فهكذا، تبعدين عن هذه المنطقة أضرار الأسيتون وأبرزها الجفاف.



انقعي أظافرك بالأسيتون، ويمكنك القيام بذلك بطريقتين. تتمثّل الطريقة الأولى في نقعها في وعاء يحتوي على الأسيتون مع بضع قطرات من زيت الأظافر، فيما تملي عليك الثانية استعمال قطن مغمّس بالأسيتون وتثبيته على كل ظفر من أظافرك. أمّا الطريقة التي ننصحك بها، فهي الثانية لأنّها تضمن ملامسة الأسيتون بشكل أفضل لأظافرك كما وتحمي المنطقة المحيطة بها إذ تضعين قطنة بالحجم المناسب لكل ظفر.



إن اخترت الطريقة الثانية أي الأفضل، غلّفي أظافرك والقطن عليها بأوراق ألومنيوم لتثبيتها جيداً.



انتظري 15 دقيقة، ثمّ تأكدي من أنّ الطلاء بدأ يتناثر. وفي حال لم تلاحظي ذلك، انقعي أظافرك 5 دقائق إضافية.



تخلّصي من الطلاء المتبقي بالقطنة المغمّسة بالأسيتون ذاتها مع الضغط قليلاً على كل ظفر.



أعيدي الترطيب إلى أظافرك وانقعيها بزيت جوز الهند لمدة 10 دقائق.

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