حيل بسيطة للحفاظ على رشاقتك في موسم الأعياد

الوكيل الاخباري - يعتبر الالتزام بالنظام الغذائي الصحي في موسم الاعياد تحدي كبير، ولكن يجب عليكِ اثبات قوة عزيمتك وعدم الانجراف لتناول المغريات والأطعمة المليئة بالدهون والسعرات الحرارية. اليكِ أفضل النصائح والحيل للحفاظ على رشاقتك في موسم الأعياد:

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استمتعي بروح الأعياد واجعلي تركيزكِ على الأشخاص من حولك وليس على الطعام.



اجعلي المناسبة مجرد استثناء للخروج من نظامك الغذائي مرة واحدة فقط وعودي للالتزام في اليوم التالي، ولا تسمحي لهذه المناسبات أن تكون ذريعة لفشل نظامك الغذائي الصحي



استضيفي حفلة العشاء في منزلك لتضمني أن اختيارات الطعام ستكون صحية وتناسب حميتك



قومي بتناول وجبة خفيفة قبل الذهاب الى حفل العشاء واختاري الأغذية الغنية بالبروتينات مثل الزبادي والجبن حيث انها تساعدك بالشعور في الشبع



تجنبي المشروبات الغازية حيث أنها مليئة بالسكر



تلذذي بالطعام وتناوليه ببطء، حيث أن الجسم يستغرق حوالي 20 دقيقة قبل الشعور بالشبع



مارسي بعض التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل خلال هذه الفترة لحرق السعرات الحرارية والدهون

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