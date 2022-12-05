خلطات بصابون الغار هل جربتيها من قبل ؟ مذهلة لبشرتك

الوكيل الإخباري - هل استخدمت من قبل صابون الغار؟ إنه سر الجمال الحقيقي للسيدات وهو معروف بفضائله المتعددة. لذا سنقدم لك هذا الأسبوع لمحة عامة عن هذا الصابون المناسب للشعر و البشرة، وما هي أبرز خلطات صابون الغار إضافة إلى فوائده الكبيرة!



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ما هو صابون الغار؟









يشتهر زيت الغار بخصائصه العلاجية ضد الروماتيزم وآلام العضلات. كما أنه يستخدم لتطهير وإزالة خلايا الجلد الميتة. يتميز التصبن البارد عن طرق التصنيع الأخرى بالحفاظ على الفوائد الطبيعية للزيوت الأساسية المختلفة المستخدمة.



هل صابون الغار مفيد للبشرة؟



يحتوي صابون الغار على زيت غار التوت هو زيت مهدئ يساعد على تحسين الجلد والبشرة وفروة الرأس أيضاً. من ناحية أخرى يخلصك صابون الغار من الأمراض الجلدية المزعجة مثل حب الشباب والأكزيما والوردية والصدفية نظراً لخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا.





فيما يلي بعض فوائد صابون الغار العديدة للعناية بالبشرة:





ينظف البشرة وينقيها دون تجريدها من الزيوت العطرية الطبيعية.



يعمل زيت الغار على ترطيب وتغذية البشرة الجافة المتقشرة.



يمكن أن يساعد زيت الغار في تخفيف مشاكل الجلد مثل الأكزيما والتهاب الجلد وحب الشباب.



تساعد خواص زيت الزيتون وزيت الغار معاً على تهدئة الاحمرار والتهيج والالتهاب.



له خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات.





صابون الغار لتبييض البشرة



لتحضير هذه الخلطة:



احضري ملعقتين كبيرتين من منقوع البابونج، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من ماء الورد، ربع كوب من برش صابون الغار. ثم اخلطي المكونات معاً إلى حين الحصول على خليط متجانس القوام، بعد ذلك يتم دهن الأماكن المراد تبييضها و تركها لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك تُغسل الأماكن سابقة الذكر بالماء الفاتر، مع الحرص على ترطيب الجسم.







خلطة جل صابون الغار لتبييض البشرة





لتحضير هذه الخلطة:



قومي ببرش قطعة الصابون وضيفي فوقها ماء الورد، واتركيها بالمنقوع لليلة كاملة في الماء، وفي اليوم التالي قومي بخلط المكونات في الخلاط لتحصلي على جل للاستحمام يعمل على ترطيب وتبييض الجسم.





خلطة صابون الغار مع بياض البيض للتخلص من حب الشباب



لتحضير هذه الخلطة:



أحضري صابونة الغار، بياض بيضة واحدة، عصير ليمونة، ملعقتين من ماء الزهر، قومي ببرش صابونة الغار ثم أضيفي باقي المكونات عليها. ضعيها على بشرتك واستمتعي بفوائدها التي ستخلصك من حب الشباب.

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