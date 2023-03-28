الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الثلاثاء، 28-03-2023 10:45 ص

خلطة لترطيب الشعر من اول استعمال

-ج-ج-


الوكيل الاخباري - اختيار منتجات العناية بالشعر المصنوعة من مواد طبيعية هو أفضل شيء يمكنك القيام به لترطيب شعرك، والتخلص من المواد الكيميائية المزعجة مثل الكبريتات والبارابين، سيصبح شعرك أكثر نعومة مع هذه الخلطة لترطيب الشعر من اول استعمال.

خلطة الموز لترطيب الشعر من أول استعمال

اضافة اعلان

 


 


اهرسي موزة صغيرة في وعاء مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، وملعقة صغيرة من العسل، امزجي جيدًا في قوام يشبه العصير حتى لا تترك قطع الموز في شعرك.


ضعي الشامبو أولاً لتفكيك أي تراكم للمنتج وسيسمح ذلك لكل القناع بالتغلغل في شعرك.


اشطفي الشامبو ، ثم دلكي القناع على فروة رأسك حتى الأطراف.


اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.


اشطفي جيدًا بالماء الفاتر قبل تطبيق البلسم الخاص بك.


ترطيب الشعر السميك والخشن

إذا كنت في المرحلة التي تحول فيها شعرك الكثيف من الجاف إلى الخشن ، فعليك التفكير في علاج ترطيب عميق. من المعروف أن زبدة الشيا تعمل بشكل جيد للشعر شديد الجفاف بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة.


يمكنك أيضًا استخدام قناع الشعر مرة واحدة في الأسبوع لاستعادة الرطوبة، استخدمي دائمًا البخاخ الواقي من الحرارة قبل استخدام الأدوات الساخنة.

كيفية ترطيب الشعر الناعم

الشعر الناعم أقل عرضة لنضوب الرطوبة الطبيعية لأن الدهون لديها فرصة أفضل في شق طريقها عبر خصلات شعرك. إذا كنت تستخدمين صبغة الشعر أو أدوات ساخنة أو تغسلين شعرك كثيرًا ، فقد تجدين أن شعرك جاف. يمكنك استخدام شامبو وبلسم خفيف الوزن ومصمم للشعر الناعم.


من الأفضل أيضًا ترطيب أطراف شعرك فقط. سيؤدي وضع البلسم على فروة رأس دهنية بالفعل إلى إثقال شعرك. تشمل العلاجات الطبيعية الممكنة المناسبة للشعر الناعم زيوت الجوجوبا والخزامى.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


هيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اهخ

صحّحي اعتقاداتك عن العناية بالبثور

626b80a92fa11053311772

تأثير الشمس على البشرة وأضرارها المختلفة

فوائد-عرق-السوس-لزيادة-الوزن

ماذا تعرفين عن اضرار عرق السوس للبشرة؟

7b995001-5281-4e0d-86d4-1cf49798809e

تحت الأربعين.. 9 قواعد التزمي بها لحماية بشرتك من التجاعيد

158085

قص الشعر رطباً أو جافاً.. أيهما الأفضل لشعرك؟

233171

9 أخطاء قد ترتكبينها عند تطبيق ماسكات الوجه

أخبار متعلقة
55142-وصفات-طبيعية-لتنعيم-الشعر-في-العيد

نصائح وحيل للحفاظ على ترطيب الشعر خلال رمضان

55142-وصفات-طبيعية-لتنعيم-الشعر-في-العيد

حيل تساعدك على تطويل شعرك

1679809474_872_ماء-الأرز-لنمو-الشعر-كيف-تصنعينه-في-المنزل؟

لا تقعي في هذه الأخطاء عند تمليس شعرك

1381171-549676231

كيف تحافظين على شعر صحي تحت الحجاب؟

f6696053-3e0e-4849-b7fe-3858291f7f57

ماء الأرز لنمو الشعر.. كيف تصنعينه في المنزل؟

119699753

كم مدة الحناء على الشعر؟