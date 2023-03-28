خلطة لترطيب الشعر من اول استعمال

الوكيل الاخباري - اختيار منتجات العناية بالشعر المصنوعة من مواد طبيعية هو أفضل شيء يمكنك القيام به لترطيب شعرك، والتخلص من المواد الكيميائية المزعجة مثل الكبريتات والبارابين، سيصبح شعرك أكثر نعومة مع هذه الخلطة لترطيب الشعر من اول استعمال.



خلطة الموز لترطيب الشعر من أول استعمال



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اهرسي موزة صغيرة في وعاء مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، وملعقة صغيرة من العسل، امزجي جيدًا في قوام يشبه العصير حتى لا تترك قطع الموز في شعرك.



ضعي الشامبو أولاً لتفكيك أي تراكم للمنتج وسيسمح ذلك لكل القناع بالتغلغل في شعرك.



اشطفي الشامبو ، ثم دلكي القناع على فروة رأسك حتى الأطراف.



اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.



اشطفي جيدًا بالماء الفاتر قبل تطبيق البلسم الخاص بك.



ترطيب الشعر السميك والخشن



إذا كنت في المرحلة التي تحول فيها شعرك الكثيف من الجاف إلى الخشن ، فعليك التفكير في علاج ترطيب عميق. من المعروف أن زبدة الشيا تعمل بشكل جيد للشعر شديد الجفاف بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة.



يمكنك أيضًا استخدام قناع الشعر مرة واحدة في الأسبوع لاستعادة الرطوبة، استخدمي دائمًا البخاخ الواقي من الحرارة قبل استخدام الأدوات الساخنة.



كيفية ترطيب الشعر الناعم



الشعر الناعم أقل عرضة لنضوب الرطوبة الطبيعية لأن الدهون لديها فرصة أفضل في شق طريقها عبر خصلات شعرك. إذا كنت تستخدمين صبغة الشعر أو أدوات ساخنة أو تغسلين شعرك كثيرًا ، فقد تجدين أن شعرك جاف. يمكنك استخدام شامبو وبلسم خفيف الوزن ومصمم للشعر الناعم.



من الأفضل أيضًا ترطيب أطراف شعرك فقط. سيؤدي وضع البلسم على فروة رأس دهنية بالفعل إلى إثقال شعرك. تشمل العلاجات الطبيعية الممكنة المناسبة للشعر الناعم زيوت الجوجوبا والخزامى.

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