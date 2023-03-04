زيت الزيتون للشفاه.. حل سحري لجميع المشاكل

الوكيل الاخباري - لم يودع موسم الشتاء بعد، وما زلنا نتعامل مع تشقق الشفاه والجفاف، وعلى الرغم من أن هناك عددا كبيرا من مرطبات الشفاه للاختيار من بينها، إلا أن الذهاب إلى الطبيعة يمكنه أن يعزز جمال شفتيكِ ويمنحكِ الترطيب المثالي.

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زيت الزيتون للشفاه هو أفضل علاج للجفاف والتشققات الناتجة عنه، نعلم أن زيت الزيتون له قائمة طويلة من الفوائد الصحية، لكنه أيضاً طريقة رائعة لعلاج تشقق الشفاه.



فوائد زيت الزيتون للبشرة



قبل أن ننتقل إلى الشفاه، دعينا نتعرف إلى مدى جودة زيت الزيتون لبشرتكِ، ومنها ما يلي:



· يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين E ومواد مثل السكوالين والأوليوكانثال التي قد تؤخر الشيخوخة وتعيد تلف الجلد.



· زيت الزيتون غير سام ومقاوم للجراثيم ومقاوم للحساسية.



· يرطب البشرة عن طريق الاحتفاظ بالرطوبة، ويمكنه القضاء على أي مناطق جافة واستعادة إشراق البشرة الشبابي.



· قد يكون زيت الزيتون قادراً على تقليل آثار الأشعة فوق البنفسجية.



زيت الزيتون للشفاه



إذا قمتِ بفحص مكونات مرطب الشفاه، ستجدين العديد من العلامات التجارية التي تستخدم زيت الزيتون، لذلك يمكنك وضع زيت الزيتون مباشرة على شفتيك لتغذيتها، وسوف يحمي شفتيك من التلف أو التشقق، وإذا شعرتِ بجفاف شفتيك، ضعي كمية قليلة من زيت الزيتون ليلاً.

يمكنك أيضاً مزج زيت الزيتون مع السكر لعمل مقشر طبيعي للشفاه، حيث يقشر بقايا الجلد الميت وينعم السطح ويزيل أي خلايا جلدية جافة أو ميتة.



هل يمكن لزيت الزيتون أن يجعل الشفاه زهرية؟

في حين أن هناك أحمر شفاه وملمع شفاه للحصول على شفاه وردية، يمكنكِ التقشير للحصول على شفاه وردية بشكل طبيعي.تقشير الشفاه ضروري لإزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد بشرتكِ، وأفضل طريقة لتقشير وتغذية الشفاه هي باستخدام مقشر السكر وزيت الزيتون 3 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 30 ثانية في كل مرة.









زيت الزيتون مقابل زيت جوز الهند للشفاه



زيت جوز الهند مفضل لدى الكثيرين لأنه يضمن نعومة البشرة، لكن زيت الزيتون يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، ويعتبر زيت جوز الهند أيضاً أثقل من زيت الزيتون، لذلك قد تعتقد بعض النساء أن الأول ليس خياراً رائعاً للشفاه.



الحقيقة هي أن زيت الزيتون وزيت جوز الهند كلاهما خياران جيدان للشفاه بسبب خصائصهما المرطبة، كما أنهما يقللان من التصبغ، مما يساعد على الحصول على شفاه وردية ومتجددة.

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