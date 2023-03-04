السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

الخدمات الطبية: توقف استقبال المراجعين بعيادات الاختصاص 3 أيام

لماذا تحاول الدول حظر تطبيق تيك توك؟

وزير الأوقاف يفتتح المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

البلقاء التطبيقية: تمديد فترة القبول للفصل الثاني لمرحلة الدبلوم

​انقاذ شخصين علقا أسفل مقطع صخري عمقه 18 متراً في معان

الخصاونة: تحديات اقتصادية ستؤثر على الأردن خلال العامين القادمين

فيديو - 4 إصابات منها بليغة بحادث على طريق السعيدية

تعيين نبيل الزعبي مديرا عاما لشركة مياه اليرموك

الزرقاء: ضبط شخص يصنع أطقم أسنان دون شهادة علمية

الأردنّ استورد أكثر من 21 ألف ساعة ذكيّة في 2022

السبت، 04-03-2023 01:11 م

زيت الزيتون للشفاه.. حل سحري لجميع المشاكل

6fg


الوكيل الاخباري - لم يودع موسم الشتاء بعد، وما زلنا نتعامل مع تشقق الشفاه والجفاف، وعلى الرغم من أن هناك عددا كبيرا من مرطبات الشفاه للاختيار من بينها، إلا أن الذهاب إلى الطبيعة يمكنه أن يعزز جمال شفتيكِ ويمنحكِ الترطيب المثالي.

اضافة اعلان


زيت الزيتون للشفاه هو أفضل علاج للجفاف والتشققات الناتجة عنه، نعلم أن زيت الزيتون له قائمة طويلة من الفوائد الصحية، لكنه أيضاً طريقة رائعة لعلاج تشقق الشفاه.

فوائد زيت الزيتون للبشرة


قبل أن ننتقل إلى الشفاه، دعينا نتعرف إلى مدى جودة زيت الزيتون لبشرتكِ، ومنها ما يلي:


· يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين E ومواد مثل السكوالين والأوليوكانثال التي قد تؤخر الشيخوخة وتعيد تلف الجلد.


· زيت الزيتون غير سام ومقاوم للجراثيم ومقاوم للحساسية.


· يرطب البشرة عن طريق الاحتفاظ بالرطوبة، ويمكنه القضاء على أي مناطق جافة واستعادة إشراق البشرة الشبابي.


· قد يكون زيت الزيتون قادراً على تقليل آثار الأشعة فوق البنفسجية.

زيت الزيتون للشفاه


إذا قمتِ بفحص مكونات مرطب الشفاه، ستجدين العديد من العلامات التجارية التي تستخدم زيت الزيتون، لذلك يمكنك وضع زيت الزيتون مباشرة على شفتيك لتغذيتها، وسوف يحمي شفتيك من التلف أو التشقق، وإذا شعرتِ بجفاف شفتيك، ضعي كمية قليلة من زيت الزيتون ليلاً.

 

يمكنك أيضاً مزج زيت الزيتون مع السكر لعمل مقشر طبيعي للشفاه، حيث يقشر بقايا الجلد الميت وينعم السطح ويزيل أي خلايا جلدية جافة أو ميتة.

هل يمكن لزيت الزيتون أن يجعل الشفاه زهرية؟
في حين أن هناك أحمر شفاه وملمع شفاه للحصول على شفاه وردية، يمكنكِ التقشير للحصول على شفاه وردية بشكل طبيعي.تقشير الشفاه ضروري لإزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد بشرتكِ، وأفضل طريقة لتقشير وتغذية الشفاه هي باستخدام مقشر السكر وزيت الزيتون 3 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 30 ثانية في كل مرة.

 


 


زيت الزيتون مقابل زيت جوز الهند للشفاه


زيت جوز الهند مفضل لدى الكثيرين لأنه يضمن نعومة البشرة، لكن زيت الزيتون يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، ويعتبر زيت جوز الهند أيضاً أثقل من زيت الزيتون، لذلك قد تعتقد بعض النساء أن الأول ليس خياراً رائعاً للشفاه.


الحقيقة هي أن زيت الزيتون وزيت جوز الهند كلاهما خياران جيدان للشفاه بسبب خصائصهما المرطبة، كما أنهما يقللان من التصبغ، مما يساعد على الحصول على شفاه وردية ومتجددة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
164190

أفضل المكونات التي يمكن إقرانها مع الريتينول

010c6a2c-0500-4235-9f06-d72a3e447c3c

كيف تحصلين على بشرة متوهجة بـ 3 خطوات بسيطة

قففغ

هل شاشة الهاتف تزيد من تجاعيد تحت العينين؟

10666606-1338118354

ما أفضل زيت لنمو الحواجب؟

eb428f4e-4145-4703-901b-43fff675e67b

أسباب تجعل تجديل شعركِ وسيلة مثالية للحفاظ عليه

7cad8d4f-3780-4632-b334-f10ca57e44da

4 بدائل لفيلر الشفاه

أخبار متعلقة
d26d2433-26c0-4831-945a-0b99946dc6e9

الجزر.. كيف تستخدمينه لنمو الشعر؟

skin-flooding-can-help-dry-skin-this-winter-1670286070

Skin Flooding أحدث الاتّجاهات الشائعة لترطيب البشرة

cafdca8d-417e-4b32-9775-39607a6391b7

لن تصدقي أن المايونيز يمنحك هذه الفوائد

e2726329-3e60-4b98-bd84-88f79a21ae8d

شرب الماء أثناء التمرين.. هل هو آمن لكِ أم لا؟

خةمنة

مصل فروة الرأس ضروري في روتين العناية بالشعر.. لماذا؟

0dce0827-5b37-44e9-ad57-640a7546e35a

هل تعرفين فوائد الفول السوداني لبشرتكِ؟