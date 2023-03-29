صحّحي اعتقاداتك عن العناية بالبثور

الوكيل الاخباري - تعاني كثيرات منّا من مشكلة البثور، فتكثر النصائح من حولهنّ، منها الصائبة ومنها الخاطئة، ولكن كيف للمرأة أن تعرف الفرق بينها؟ انطلاقاً من ذلك، ولأنّ على العناية بالبثور أن تكون دقيقة ومطلقة، جمعنا عدداً من المعتقدات عن كيفيّة الاهتمام بها وأرفقناها بالمعلومات الصحيحة التي يؤكّدها الخبراء.

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لا أطبّق مستحضر الترطيب في الصباح لأتجنّب لمعان بشرتي



لا يرتبط إفراز الزهم بجفاف البشرة، فقد تكون البشرة جافّة مثلاً على الرغم من فرط الزهم المفرز فيها. لذا، اعلمي أنّ تطبيق مستحضر الترطيب يوميّاً، بتركيبة الكريم أو الجلّ، أساسي للحفاظ على ترطيب البشرة من جهة والتخفيف من مظهرها اللامع من جهة ثانية. أمّا عند المساء، فننصحك بتطبيق مستحضر ترطيب يحتوي في مكوّناته على أحماض ألفا هيدروكسي AHA وذلك على خطّ منتصف الوجه للحدّ من لمعان هذه المنطقة بالتحديد.









أستخدم الصابون لتنظيف بشرتي



قد لا تعلمين أنّ الصابون يؤدّي إلى جفاف بشرتك ويدفعك بالتالي إلى استخدام كريمات تكثر فيها الزيوت لمعالجة مشكلة الجفاف. لذلك، وبدلاً من اللجوء إلى الصابون، اعمدي إلى استخدام منتج تنظيف أنعم على البشرة، واختاريه مناسباً للبشرة التي تعاني من البثور. كما وانتقي أيضاً الماء المذيلي Micellar Water الذي يغتني بالزنك. وبعد التنظيف، استخدمي المياه الحراريّة كخطوة نهائيّة، مع الإشارة إلى ضرورة التنظيف مرّتين في اليوم، صباحاً ومساءً.



أخشى تفاقم مشكلة البثور بسبب المكياج



لا داعي للقلق، فالعلامات العالميّة أجرت دراسات كثيرة في مجال العناية بالبشرة التي تعاني من مشكلة البثور، وهي تسعى باستمرار لتقديم منتجات تخفي الشوائب والعيوب من دون تعزيز ظهور البثور، ونعني بهذه المنتجات كريمات الأساس ومستحضرات إخفاء العيوب. انطلاقاً من ذلك، لا تتردّدي في التألّق بمكياج يليق بجمالك وأناقتك.



أحرص على تقشير بشرتي إلى جانب تطبيق علاجات البثور



إن كنت من اللواتي يخضعن لعلاج لمشكلة البثور ويسعين في آن إلى تقشير البشرة لتجديدها واستعادة حيويّتها، أوقفي هذه العادة السيّئة! فبدلاً من الحصول على النتائج الإيجابيّة المرجوّة، قد تقعين ضحيّة تهيّج البشرة واحمرارها وحتى تفاقم البثور في وجهك. لذلك، ولتستفيدي تماماً من العلاج، احرصي على إنهائه تماماً ثمّ اشرعي في تقشير بشرتك كالعادة ضمن روتين العناية بجمالك.



أشعر بأنّ البثور تتفاقم حين أطبّق الكريمات



إن اعتقدت أنّ تطبيق الكريمات يزيد البثور، فأنت مخطئة، لا سيّما إن اخترت تلك الخاصة بنوع البشرة التي تعاني من هذه المشكلة تحديداً. فقبل إطلاق أيّ تركيبة، يتمّ اختبار المستحضرات والتأكّد من فعاليّتها على البشرة وتجنّبها تسبيب أيّ آثار جانبيّة تزعج المرأة. ولا بدّ من الإشارة في هذا الصدد إلى دراسة أجنبيّة أجريت في العام 2013 وأثبتت أنّ الأفراد الذين يستخدمون منتجات عناية بالبشرة أقلّ عرضة لظهور البثور من الأفراد الذين يهملون هذه الرعاية.

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